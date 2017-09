Veracruz, tercer lugar en violencia contra migrantes; robo, delito que más sufren en el país

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-29-23:56:26 Oluta La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes (redodem) presentó su cuarto informe documental sobre la violencia y el paso de los migrantes en México.

En el marco de la presentación de su cuarto informe anual de actividades, denominado “Migrantes en México, recorriendo un camino de violencia” la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes (REDODEM) y el servicio jesuita a migrantes México dijo en esta villa, donde se ubica el único albergue inscrito en esa red llamado casa del migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González; que el Estado mexicano sigue sin dar respuesta a la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país al no poder contener los abusos y la violencia que se ejerce no solo contra los ciudadanos extranjeros en situación irregular, si no en forma general para todos los mexicanos.



En un resumen de su informe, la Redodem expuso que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a índice de violencia en contra de los migrantes y que es el robo, el delito que más sufren a nivel nacional, señalando a la Policía Federal como la institución que más afectaciones genera en cuanto a autoridades federales y estatales que operan en el país.



“En el año 2016, la Redodem recogió el testimonio de 34234 personas de las cuales 5239 declararon haber sido víctimas o testigos de la comisión de algún delito en su transito por México” informaron en el informe.



Luego de informarse que son los hondureños los ciudadanos que más han cruzado por el país, al representar el 58.57 por ciento de los migrantes que han pasado por los diversos albergues y puntos de ayuda; la organización defensora sostuvo que de los 5298 eventos delictivos que se documentaron en el 2016, 4341 fueron por robo, 215 por lesiones, 166 extorsiones, 141 secuestros y 76 abusos de autoridad.

Las entidades con mayor casos son Chiapas, con 1479; Oaxaca, con 1153 denuncias y Veracruz con 880.



Los principales agresores en forma general son las pandillas con 1597 casos; agentes de Estado con 921, crinen organizado, 608 y seguridad privada del tren 321.



“De acuerdo con cifras oficiales se estima que el número de personas migrantes en situación migratoria irregular que atraviesa el país, es de alrededor de 400 mil al año. De enero del 2014 a diciembre del 2016, el INM deportó 421, 395 migrantes centroamericanos, lo que supone el doble que en los tres años anteriores, o sea 2011-2014).

Los estados del sur y del corredor del golfo que más detenciones realizan son Chiapas, con 81677, Veracruz con 22, 299 detenciones y Tabasco con 19577 “detallaron.



De los agentes del Estado que más delitos cometen en contra de los migrantes, acusaron, son los que pertenecen a la Policía Federal, la Policía Municipal y agentes del INM.



Durante el 2016, se documentaron en Veracruz 880 casos en contra de migrantes. De ellos 680 fueron por robo, 49 casos de intimidación, 41 de secuestro, 32 de extorsión y 13 de abuso de autoridad, indicó el informe.



El informe fue encabezado por el padre Arturo González González, coordinador nacional de la red y director del servicio jesuita a migrantes, quien estuvo acompañado de Ramiro Baxin Ixtepan, coordinador de la casa del migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González de Oluta, y otros activistas de esa organización nacional.