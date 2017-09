PRI no es oportunista al renunciar a prerrogativas, dice José Yunes Zorrilla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es oportunista al renunciar a sus prerrogativas de este año y proponer que se elimine el financiamiento público, aseguró el Senador José Yunes Zorrilla.



“Tal pareciera que si no se escucha se escucha es sordera y si se escucha entonces se acusa de oportunismo”



Aseveró que la situación del país exige que los recursos no sean destinados para los partidos políticos, por lo que es necesario que se modifique la Constitución para que no sigan recibiendo recursos.



Dijo que a pesar de ello se podría blindar el financiamiento para evitar que reciban dinero del crimen organizado o recursos públicos.



Comentó que el PRI renunció al 25 por ciento de su financiamiento de este año debido a que es lo que faltaba de recibir, mientras que propone que en los años siguientes ya no se entregue dinero.



“Digamos que el argumento que dio cabida a las prerrogativas, las condiciones la primera, correspondían principio de equidad si nos remontamos a las elecciones de hace 21 años pues sabemos que los partidos políticos no tenían fuentes formales de financiamiento y por tanto los partidos que tenía más dinero ganaban más elecciones”.