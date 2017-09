Transportistas del sur saturan trámite de reordenamiento en Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-29-20:29:04 Coatzacoalcos Aseguran que por falta de recursos económicos no realizaron el pago a tiempo. Desde las primeras horas de este viernes conductores de taxis, urbanos y unidades de carga pesada, de diferentes municipios de la región sur realizaron largas filas con el afán de efectuar el trámite de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público 2017 a un día de que se concluya el plazo, sin embargo, de las más de 300 personas que acudieron sólo 200 fueron atendidos.



Concesionarios del transporte calificaron el servicio como un completo desorden y denunciaron el mal trato por parte del personal encargado de la tramitación.



“Es una situación crítica no hay un orden, nosotros llegamos ayer a las siete de la mañana y logramos pasar hasta en la noche y nos dijeron que no nos correspondía, pero que nos atendían hoy (viernes) a las 08:00 horas y resulta que no nos dejan entrar porque hay gente que durmió aquí y otras están desde muy temprano”, expresó Rafael Ávalos Lorenzano, concesionario.



Aseguran que por la mala situación económica no acudieron antes, aunados a que el proceso debe llevarse a cabo de manera personal y por ello se les complicó asistir antes, pese a que tuvieron ocho meses para hacerlo aún con prórroga.



Pese a que en el portal de transporte se informa de que no habrá prórroga, los taxistas insistieron en solicitar al gobierno del estado se extienda este proceso.



“Desde ayer estoy aquí, es un trámite muy lento, obsoleto, el personal se hace bolas, es necesario una prórroga, la situación económica no ayuda”, dijo el taxista Carlos Manuel García Hernández.



Ante esta petición Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública de Veracruz expresó que se les proporcionó seis meses a los concesionarios para hacer el empadronamiento, por lo que este sábado concluirá el servicio, sin prorroga alguna.



“No habrá prórroga y quienes no acuda a empadronar hasta las próximas 24 horas se van a quedar fuera, no se van a refrendar las concesiones”, finalizó.