¡Llega la ayuda de Tuxpan a los afectados por el terremoto en Morelos!

Los más de 300 kilómetros de distancia entre Tuxpan y el estado de Morelos, no fueron obstáculo para realizar la entrega de los 14 mil kilogramos (14 toneladas) de alimentos, agua, productos de higiene personal y de limpieza para el hogar, que se convirtieron en igual número de agradecimientos por parte de las familias de municipios de aquella entidad afectadas por el terremoto del 19 de septiembre para los tuxpeños que a través del Sistema Municipal DIF Tuxpan enviaron los víveres recaudados en centros de acopio que con este fin se instalaron.



Tal y como fue el compromiso del organismo asistencial y contando con el apoyo de los Clubs Rotarios de Tuxpan y del Grupo Modelo que aportó la transportación hacia el estado de Morelos, se lograron visitar durante dos días los municipios de Totolapa, Cuautla, Jojutla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Jiutepec, en donde el personal encargado de la entrega y voluntarios de esas zonas, recorrieron casa por casa o atendieron la solicitud de diferentes centros de acopio donde se les ofrece comida o distribución de víveres a los damnificados.



La presidenta del DIF Tuxpan, Diana González de Ruiz encabezó la visita y entrega de los apoyos recordando que grupos de altruismo, civiles, escuelas de todos los niveles, dependencias de gobierno, cámaras empresariales, asociaciones entre otros, se unieron en un ejemplo sin precedente de trabajo en equipo y su esfuerzo se vio materializado con el envío de un gran cargamento de ayuda que salió y llegó con éxito al estado de Morelos para aliviar un poco las necesidades de la población afectada, gracias a la ayuda que generosamente donaron los tuxpeños.



González de Ruiz, tuvo la oportunidad de platicar y convivir con algunas familias quienes le expresaban muestras muy emotivas de agradecimiento hacia la población de Tuxpan, y conmovidos de recibir ayuda de hermanos que se encuentran tan lejos.



“La complicada labor de recolectar, empaquetar y distribuir de manera uniforme la ropa, víveres, medicina, alimentos no perecederos, agua y artículos de aseo personal y doméstico, así como la de cargar el camión destinado para juntar toda lo recolectado ya clasificado para hacerlo llegar lo más rápido y efectivamente posible, se logró gracias al trabajo del equipo de DIF municipal, en colaboración con los diversos grupos Rotarios, personal municipal de PC, policía y bomberos, además de voluntarios de escuelas y grupos de la población” indicó la titular del organismo asistencial.



Ya en Morelos, se contó con el invaluable apoyo y respaldo del DIF Municipal de Cuautla a quien se le entregó la relación de todo la ayuda para su conocimiento y ser tomada en cuenta para las labores de reconstrucción. Además, junto al Club Rotario de ese municipio, se organizaron diversas rutas de entrega que salieron en camionetas hacia algunos de los lugares con mayor población afectada a los cuales se había recibido poco o nulo apoyo hasta el momento.

A donde se llevó la ayuda, los sentimientos de los afectados era el mismo; tristeza, desolación e incertidumbre, pero esto no evitó que dibujaran una sonrisa en sus rostros, dar un fuerte abrazo o un apretón de manos en forma de agradecimiento hacia los cientos de tuxpeños que se solidarizaron enviándoles víveres.



“Definitivamente hay consuelo en tantas acciones de la gente que no nos conoce pero se pone en nuestro lugar”, expresaban algunas personas que se encontraban desalojados de sus casas viviendo con vecinos, familiares o los que siguen afuera de sus casas en tiendas de campaña.



Plazas centrales, templos religiosos también resultaron afectados; la población se encuentra conmocionada porque lo que conocían de su pueblo, sus calles y atractivos se han visto derrumbados y la incertidumbre se lee en sus rostros. Los niños permanecen en las calles junto con sus padres y apuntan hacia sus casas, queriendo enseñar las huellas de lo que han vivido.