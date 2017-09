No quieren antena telefónica en El Mangal de Mina Tweet Continuando con su manifestación de inconformidad en contra de la instalación de una antena de telefonía en la calle Tres de la colonia El Mangal, un grupo de vecinos volvió a plantarse enfrente del palacio municipal, esperando que la autoridad municipal que preside Héctor Cheng Barragán, clausure lo que consideran es nocivo para la salud Minatitlán - 2017-09-29 14:54:57 - Marthin Ruiz Urbieta / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-29-19:57:36 Minatitlán Vecinos de El Mangal hicieron una nueva manifestación de inconformidad por la instalación de una antena de telefonía que consideran nocivo para la salud. Continuando con su manifestación de inconformidad en contra de la instalación de una antena de telefonía en la calle Tres de la colonia El Mangal, un grupo de vecinos volvió a plantarse enfrente del palacio municipal, esperando que la autoridad municipal que preside Héctor Cheng Barragán, clausure lo que consideran es nocivo para la salud.



Los manifestantes encabezados por el doctor Cecilio Orozco Gutiérrez revelaron a Imagen del Golfo que no se tiene una respuesta efectiva de parte de las autoridades, en el sentido de que se revoque el permiso que dieron para la instalación de la antena, a la que le atribuyen efectos nocivos para la salud por las emisiones y recepciones electromagnéticas.



La autoridad ya les había argumentado que a través de firmas de vecinos hubo aceptación de la antena, pero el doctor Orozco explicó que las firmas son de gente de la colonia Insurgentes Sur y no de El Mangal; luego señaló que el alcalde se comprometió a dialogar con ellos y con la presencia de los representantes de la empresa de telefonía que nunca llegaron.

