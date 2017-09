Pese a estar en la Gaceta, cambios en comisiones no son legales: Amado Cruz

A pesar que a partir de este viernes quedaron legalmente constituidas los cambios en nueve comisiones legislativas del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Amado Cruz Malpica, afirmó que éstas no pueden considerarse legales.



En entrevista explicó que esto es debido a que la sesión del pasado jueves fue ilegalmente convocada, por lo que los cambios en dichas comisiones no pueden considerarse apegados a derecho.



“Nosotros estamos valorando las consecuencias legales del día de ayer (jueves) que hemos calificado que fue ilegalmente convocada, y en el caso de la comisión instructora se trató de un aviso evidentemente signado por alguien que en este momento no aparece publicado oficial como un decreto del poder legislativo”.



Aunque no se les vio en el salón del Pleno, el legislador sureño mencionó que sí estuvieron presentes ayer, sin embargo, que no tuvieron conocimiento de los cambios.



Expresó que la ausencia de los legisladores de Morena no busca boicotear los trabajos legislativos, sino que se trata de un tema de legalidad y la pulcritud que se debe privar y de hacer públicamente las resoluciones del Congreso local.



Es importante mencionar que en la Gaceta Oficial del Estado en su número extraordinario 388 publicado este jueves, se dio a conocer los cambios de integrantes en las comisiones de: Administración y Presupuesto, Atención y Protección de Periodistas, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Instructora, Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, Población y Atención a Migrantes, Protección Civil y Turismo.



Cabe mencionar que Cruz Malpica, integrante de la Comisión Instructora, no asistió este día a la reunión programada con la Fiscalía General del Estado para conocer de pruebas y alegatos en el caso del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, investigado por la comisión de los delitos de evasión de presos, desobediencia, resistencia de particulares, robo de vehículo y abuso de autoridad.



En este sentido la presidenta de la comisión Instructora, la panista Judith Pineda Andrade, señaló que por culpa los diputados priistas Armando López Contreras y a Amado Cruz Malpica, no se pudo llevar a cabo la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos en el proceso de desafuero del alcalde de Coxquihui.

“La audiencia se difiere para el día lunes, puesto que dos integrantes de la comisión no se presentaron lo cual es una obligación de nosotros los diputados y esperemos que el lunes estén aquí”.