Por faltas en el pasado proceso electoral, amonesta TEV a Joaquín Aguirre y al Panal

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), amonestaron al ex candidato a la alcaldía de Ángel R. Cabada, Joaquín Aguirre Facundo, y a Nueva Alianza (Panal), quien fue el partido que lo postuló, por haber exhibido una lona de promoción propagandística en el primer cuadro de la cabecera municipal, lo cual estaba prohibido por acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



En sesión pública, los integrantes del pleno jurisdiccional le dieron la razón al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien presentó un procedimiento especial sancionador en contra de los ahora amonestados, y también en contra de Arturo Herviz Reyes, edil electo de esa demarcación y del PAN y PRD.



No obstante y por cuanto hace a estos últimos denunciados, los magistrados no encontraron elementos para considerar que incurrieron en alguna violación a la decisión del OPLE, que les impedía anunciar su candidatura en el centro de la población de Ángel R. Cabada.



En otro asunto, los togados desecharon el recurso interpuesto por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en contra del Ayuntamiento de Veracruz y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al no advertir que con la jornada de empleo que llevo a cabo en los bajos del Palacio Municipal se estuviera beneficiando al tricolor y su entonces abanderado, Fidel Kuri Kuri.



En la resolución, expusieron que no hay elementos que para se pueda suponer la conducta infractora, además de que no se advirtió que candidato alguno se haya presentado en el evento o que se haya hecho un llamamiento al voto o en las lonas se hayan invitado a votar por algún aspirante a revelar a Ramón Poo Gil, actual alcalde del puerto jarocho.



De igual forma, los magistrados absolvieron al alcalde Xico, Lorenzo Pozos y a su esposa y presidenta del DIF Municipal, Dulce Yoval, acusados por el PRI y Morena de incurrir en el uso de recursos públicos para beneficiar al entonces candidato de la coalición PAN-PRD, con la realización de un baile, para el que se distribuyeron entradas.



Si bien aportaron como pruebas los supuestos boletos que debían entregar los maestros para ingresar al evento, no hubo forma de vincular al edil y a su esposa con la organización de la actividad, ni que se diera un uso indebido de recursos públicos.



No obstante, el magistrado ponente, José Oliveros Ruiz, explicó que la autoridad administrativa no fue diligente al dar curso a la demanda, por lo que se ordenó dar vista a la Contraloría Interna del OPLE, para que actúe conforme a derecho.