Toman integrantes del MMPV acceso a la SEV; piden revisión de aulas

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-29-14:20:38 Xalapa Ante la falta de respuestas por parte de autoridades educativas, integrantes del MMPV adheridos a la CNTE tomaron la decisión de bloquear la entrada principal de la SEV

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la entrada a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes exigen sean atendidos los daños sufridos en escuelas provocados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.



Desde la madrugada de este viernes un autobús con alrededor de 40 personas se apostó fuera de las oficinas centrales de la SEV, con padres de familia provenientes de distintas regiones de la entidad veracruzana.



En entrevista el vocero estatal del MMPV, Daniel Hernández, dijo que apoyan a los padres de familia de las diferentes regiones del estado, quienes sufrieron afectaciones por los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre.



Indicó que han solicitado apoyo a las autoridades municipales quienes solamente enviaron brigadas de Protección Civil, los cuales no reportaron que existen aulas en distintas escuelas que están “tambaleándose”.



Aseguró que desde esas fechas en algunos de estas escuelas dañadas las clases “están paradas”; dijo que los padres de familia solicitaron el apoyo al MMPV, porque dicho movimiento está integrado por maestros.



Agregó que existen gestiones que la SEV no ha realizado por lo que también exigen la pronta resolución.



“Lo primordial es resguardar la integridad de los alumnos, de los maestros y de los padres de familia de esas escuelas que se encuentran dañadas y que el Secretario de Educación, el director de espacios educativos y gobernación (sic) no le hagan al cuento y que verdaderamente se haga una revisión exhaustiva en las escuelas para que no pase lo que pasó en la Ciudad de México con la escuela Rébsamen”.



El vocero del MMPV indicó que en la protesta se encuentran padres de familia de Tezonapa, Amatlán, Orizaba y las altas montañas, de la región sur y del norte del estado.



El integrante del MMPV dijo desconocer el número de escuelas afectadas por los sismos, pero que fueron muchas y con daños muy fuertes y otras que solamente tuvieron algunas fisuras.



Además, pidió que recursos del Fonden se destinen a las escuelas a través de la dirección de Espacios Educativos.



“Estamos abiertos al dialogo siempre, que nos atienda el secretario de educación y de Espacios Educativos, que se atienda a los padres de familia principalmente”.



Ante la falta de respuestas por parte de la autoridad estatal, es que -aseguró- tomaron la decisión de bloquear la entrada principal de la SEV.