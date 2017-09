Violenta PAN el marco normativo por mantener sobrerrepresentación: Kuri

En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Legislativo Mixto

“Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, dio a conocer que en protesta

y para no convalidar con una mayor ilegalidad los acuerdos que se

tomaron este día en el Congreso, su bancada no asistió a la Sesión

Extraordinaria por considerarla ilegal.



Lo anterior, ya que dijo que de manera ilegal, el Partido Acción

Nacional pretende operar este Congreso sin considerar a las demás

fracciones legislativas, violentando el marco normativo para mantener

una sobrerrepresentación.



Kuri Kuri recordó que el pasado 19 de septiembre se determinó un receso

legislativo en la sesión permanente y Acción Nacional reinició la sesión

llamando a un diputado adicional de su bancada, la cual sólo puede tener

4 diputados en sesión de conformidad a los acuerdos establecidos

previamente para su integración, sin que estuvieran los diputados de

Juntos por Veracruz, PRI y Morena, por lo que desconocen los acuerdos

ahí tomados.



Es por ello que consideró se debe de invalidar todo acto y procedimiento

realizado, al ser ilegales, ya que sesionaron sin quórum a partir del

fin del receso que se estableció con motivo del temblor.



El diputado por el distrito de Acayucan lamentó que aunque el Congreso

debe ser la casa donde el principio de legalidad se observe de forma

permanente y sin excepciones, este no se respete cuando deberían ser los

primeros en cumplirlas.



Asimismo, destacó la incongruencia política del Partido Acción Nacional

y su lucha por el poder, lo que lo ha llevado a violentar la ley de

manera abierta.



Fernando Kuri cerró señalando que los miembros de su bancada han estado

presentes en los trabajos de las comisiones que integran y atendiendo

distintas gestiones todos los días en la sede del poder legislativo, por

lo que en respeto a los veracruzanos no serán factor para detener los

trabajos de dicho poder, pero expresarán en todo momento su

inconformidad ante las irregularidades y abusos que se presentan.