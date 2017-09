Denuncia mujer sustracción de su hijo en Mina

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-23:09:52 Minatitlán Afligida mujer denuncia sustracción de menores

Por sustracción de menor, la tarde del miércoles una afligida mujer se presentó ante las autoridades para acusar a sus propios progenitores por el supuesto delito.



La fémina de nombre Gelem Santander Treviño, relató desde el pasado 22 de julio, dejó encargada a su hija Anahí N de 6 años de edad, con los abuelos maternos, María Guadalupe Treviño y José Antonio Santander Domínguez, púes por cuestiones de trabajo tuvo la necesidad de ausentarse de la ciudad por un lapso de tres días.



Manifestó que al volver e intentar recuperar a la menor, tuvo por respuesta la negativa de sus propios padres quienes en la actualidad tienen en su poder a la pequeña.



“Cuando fui a recoger a mi hija me dijeron mis padres que no me la iban a devolver, cuando me di cuenta que la situación era delicada llamé a una patrulla y desde allí empezó todo, hasta ahorita yo no he recibido justicia alguna por el caso”, dijo la madre en entrevista con este medio de comunicación.



Ante tales hechos se desahoga ya un proceso legal en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Violencia en Contra de la Familia Mujeres, Menores y Trata de Personas.



“No hay justicia y hasta hoy no sé el por qué mis padres me quitaron a mi hija, desde la fecha en que me la arrebataron no he tenido convivencia alguna con ella, siempre he sido yo quien se ha encargado de su crecimiento y de todo lo que ello conlleva, pido y exijo justicia”, remató la madre de familia.