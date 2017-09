Un mes lleva plagiado líder obrero de Cosoleacaque Tweet A un mes de haber sido ‘levantado’ el líder obrero de la CROC, Esaú Reyna Cadena, no se tiene no se tienen noticias de su paradero Cosoleacaque - 2017-09-28 18:05:08 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-23:05:41 Cosoleacaque El líder de la CROC Esaú Reyna Cadena, lleva un mes desaparecido A un mes de haber sido ‘levantado’ el líder obrero de la CROC, Esaú Reyna Cadena, no se tiene no se tienen noticias de su paradero.



Hay que recordar que el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, en Cosoleacaque, fue interceptado por sujetos desconocidos cuando circulaba en su auto particular sobre la calle Eulalio Vela del Barrio Segundo, durante la mañana del 28 de agosto del año en curso.



En medio de una serie de detonaciones, el grupo delincuencial se llevó a dicho personaje que semanas anteriores fue amenazado vía mensajes de whatsapp donde se le relacionaba con actividades ilícitas.



Pese a las advertencias, siguió con su vida normal hasta que llegó el día en que se cumplió la palabra de probables delincuentes que procedieron a llevárselo sin existir noticia alguna de su paradero. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

