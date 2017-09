Oposición de Veracruz podría ir ante SCJN contra acuerdos de PAN-PRD

Los diputados del PRI, MORENA y Juntos por Veracruz, podrían interponer una acción de inconstitucionalidad a los trabajos que ha realizado el Congreso del Estado con la mayoría que tiene el PAN, el PRD y sus aliados en el Congreso.



Lo anterior lo señaló el coordinador de los legisladores de MORENA, Amado Cruz Malpica, que refirió que solo se necesita el respaldo de 16 diputados para llevar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“Nosotros aspiramos a tener el 33 por ciento de los Legisladores del Congreso para iniciar una acción de inconstitucionalidad (…), hay que ver la posición del resto de las bancadas”, planteó Cruz Malpica.



Lo anterior luego de que el PAN se negó a ceder a MORENA la Junta de Coordinación Política y de que incluso en la Diputación Permanente ha sesionado con sobrerrepresentación.



En conferencia de prensa el legislador fue enfático en señalar que se están violando los reglamentos internos del Congreso e incluso la Constitución, de ahí que se opondrán a acudir a cualquier sesión convocada por el presidente ilegitimo de la “JUCOPO”.



Por su parte, en otra conferencia de prensa el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado, Juan Nicolás Callejas Roldán, afirmó que la sesión extraordinaria de este jueves fue ilegal.



Acusó que los dictámenes que se someterán a discusión en la orden del día no fueron circulados como corresponde, ni tampoco publicados en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo, además de que la reunión fue convocada con sobrerrepresentación del blanquiazul en la Diputación Permanente.



Al respecto detalló que la mayoría de los proyectos fueron avalados por los diputados del PAN como si fueran “pitonisos”, ya que dictámenes como el de la propuesta para la despenalización del aborto se elaboraron incluso antes de que sesionaran las comisiones unidas que llevaban el tema.



“El caso más grave es la falta de respeto al trabajo de legisladores en comisiones sobre la reforma al Código Penal en materia de aborto, sin que hubiera sesiones de las comisiones. Panistas y perredistas dictaminaron que fuera improcedente”, recordó.



Pese a lo anterior fue enfático en señalar que el PRI está a favor de la vida.



Por su parte, el coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri, reiteró que la sesión extraordinaria de este jueves viola todos los acuerdos, ya que el PAN y el PRD no respetaron al resto de las bancadas.



“El pasado 19 de septiembre con motivo del temblor registrado se estableció un receso de la Diputación Permanente, la que no fue restaurada con los mismos diputados que la iniciaron, de forma oportunista el PAN llamó a un diputado adicional de su bancada, misma que solo puede tener 4 integrantes en la Permanente según los acuerdos a fin de mantener la representación de todos los partidos políticos”.



Recordó que la última sesión de la Diputación Permanente solo se hizo con 5 integrantes, incumpliendo con el quórum para sesionar y con una sobrerrepresentación del PAN y solo un integrante del PRD, de ahí que no es válida la convocatoria para la sesión de este jueves.