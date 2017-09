Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-16:55:19 Tuxpan 20% de taxis en Tuxpan, en riesgo de perder concesión por incumplir reordenamiento

Al acercarse la fecha límite para que concluya el Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público, hasta el momento del padrón total de Taxis que circulan en la ciudad un 20 por ciento aún no cumple con este, por lo que estarían en riesgo de perder sus concesiones al no haber prórroga posterior al 30 de septiembre.



Si bien un 80 por ciento de las mil 200 unidades que aproximadamente circulan en la ciudad han cumplido, se tiene una cifra considerable que no han realizado el trámite correspondiente que se requiere de este programa, los cuáles de no cumplir a partir del 1 de octubre serán detenidos en los operativos que inicie la delegación zona norte, externo Miguel Cruz Ángeles, delegado de Transporte Público región 2 en Tuxpan.



Dejó claro que hasta el momento se ha señalado que no existirá prórroga, pues desde meses atrás que iniciara este programa ya se otorgó una extensión del plazo de dos meses más, misma que culminará este sábado.



Uno de los factores que consideró que ha generado que los concesionarios no cumplan en tiempo y forma se debe al tener que trasladarse hacia la ciudad de Poza Rica al módulo a efectuar este trámite, así como lo costoso que representa para algunos ante la situación económica que prevalece, ya que también se tiene que incorporar a la base de datos a los choferes de cada unidad.



No obstante, precisó que anteriormente en Tuxpan también prevaleció algunos días un módulo itinerante, pero en algunos casos la desidia de los propietarios de estas unidades de servicio de alquiler ha provocado que estén esperanzados a una segunda prórroga la cual se prevé no se otorgue.



En ese sentido, indicó que esto lejos de ser una situación para afectar al sector es benéfico, ya que se tendrá un mayor control de los taxis que circulan en la ciudad, mientras que se brindará más garantías de seguridad a los usuarios de este servicio de Transporte.