Inicia Sefiplan revisión y validación de adeudos del GE con proveedores

A partir de este viernes la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) iniciará la revisión y validación de los “presuntos” adeudos que dejó pendiente la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa con los distintos proveedores y contratistas.



Lo anterior se deriva luego de la reunión que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sostuvo con los representantes de las cámaras empresariales el pasado domingo 24 de septiembre, para lo cual mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado (GOE) en su número extraordinario 386, instruyó a la Sefiplan a conjuntar la información y documentación proveniente de acreedores de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal que, a título de proveedores o contratistas, acrediten a cabalidad sus derechos de cobro.



“La presente administración heredó en las Dependencias un desorden administrativo respecto al listado de proveedores y contratistas con los que ésta celebró contratos y pedidos, desde la integración de expedientes hasta el manifiesto de montos adeudados, el cual asciende a una enorme cantidad”.



El mandatario veracruzano recordó que se gestionó ante Congreso del Estado la emisión de un Decreto por virtud del cual se afectarían los recursos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, al pago de un seleccionado grupo de acreedores a través de un Fideicomiso, sin que se conociera la legitimidad de sus presuntos derechos de cobro.



Mencionó que de lo anterior tampoco se tenía la certeza de que no existan mayores personas en similar situación, mismo que fuera aprobado y publicado en Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, número extraordinario 290, el 21 de julio de 2016.



Dentro del citado listado -agregó- se conoció que muchos de los créditos ahí contenidos no provenían de una verdadera y legítima prestación de servicios o realización de obras, o que se decretaron a favor de personas carentes de sustento jurídico.



Por lo anterior, la presente Legislatura del Estado determinó dejar sin efecto tal disposición: “dado lo ilegítimo de haber etiquetado recursos públicos al pago de presuntos acreedores respecto de los cuales no se conoce la veracidad de sus derechos, habiéndose expedido en consecuencia un Decreto que fuera publicado en fecha 30 de diciembre de 2016 en la GOE”.



Reconoció que es deber del Gobierno del Estado hacer frente a los reclamos de los legítimos proveedores que desde el primero de diciembre pasado han presentado requerimiento de pago a los incumplimientos de la administración anterior.



“Para el cumplimiento de las obligaciones que tenga el Estado con proveedores y contratistas, desde el inicio de la presente administración las Dependencias y Entidades usuarias y/o ejecutoras del gasto, comenzaron a verificar la existencia de los relatados adeudos”.



El acuerdo especifica que la Sefiplan deberá revisar la estricta observación de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.



Los contratistas y proveedores deberán proporcionar al Gobierno del Estado la documentación respectiva con la cual realizaron los contratos de servicios, a efecto de evitar dañar las finanzas estatales con la autorización de pago de cantidades indebidas.



El titular de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Sefiplan, será el responsable de conjuntar dicha información.



Con la finalidad de dar dinamismo a este procedimiento, los trámites relativos al registro y entrega de documentación por parte de los proveedores y contratistas, se llevará a cabo en formato electrónico.



Una vez efectuada la correspondiente revisión, la Secretaría de Finanzas y Planeación publicará en su portal electrónico el resultado de las diligencias realizadas, comunicando adicionalmente esto de manera individual al interesado.



En los casos que la Sefiplan con auxilio de la Contraloría General del Estado observen en las revisiones, documentación apócrifa o reclamo de pago sobre obligaciones inexistentes, se procederá a realizar las denuncias ante la autoridad correspondiente.



Para finalizar se indicó que el presente Acuerdo concluirá su vigencia el 30 de noviembre de 2018.