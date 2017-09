Neymar culpa a los medios por inventar historias

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-15:59:32 Francia

Neymar ha minimizado el reciente desacuerdo con su compañero de equipo del Paris Saint-Germain Edinson Cavani, culpando a los medios por inventar historias y hablar "sobre cosas de las que no tienen idea".



Neymar y Cavani discutieron sobre quién debería tomar un tiro libre en el segundo tiempo, así como quién debía cobrar un penalti más adelante, durante la victoria 2-0 sobre Lyon a principios de este mes.





Getty Images

La disputa pública provocó informes de una ruptura entre ambos, con Le Parisien afirmando que Cavani recibió un millón de euros del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para permitir que Neymar sea quien ejecute los próximos penaltis, algo que el club negó.



Después de ayudar al PSG a una victoria por 3-0 sobre el Bayern Munich el miércoles, en la que Neymar y Cavani anotaron, el internacional brasileño dijo que la disputa había sido desbordada masivamente por los medios de comunicación.



"Inventan muchas historias", dijo a los periodistas. "Hablan demasiado, hablan de cosas de las que no tienen idea, intentan infiltrarse en el vestuario y terminan diciendo cosas que no existen".



Neymar y Cavani celebraron juntos después de este último anotó para poner PSG 2-0 contra el Bayern.



Antes del partido del Bayern, el entrenador del PSG, Unai Emery, reveló que había hablado con Neymar y Cavani sobre la situación del penalti y su posterior controversia y "les dijo cómo funcionarán las cosas desde aquí".



Neymar dijo que él y Cavani llegaron a un acuerdo sobre quién cobrará los penaltis del PSG, pero se negó a revelar detalles.



"Ya está decidido", dijo Neymar según cita Globo Esporte. Se queda en el vestuario.



Mientras tanto, Cavani ha destacado la importancia de que el PSG se trate como "una familia" tras la controversia de Neymar.



"Todo el mundo es diferente", dijo Cavani a Mediaset Premium. "Podríamos tener diferentes maneras de vivir y ver las cosas, pero cuando estamos en el campo tenemos que trabajar todos juntos como si fuéramos una familia que trabajara para lograr el mismo objetivo, para que el equipo gane".



Neymar y Cavani tendrán la oportunidad de recuperar tres puntos más con el PSG en la Ligue 1 cuando reciba en casa al Burdeos este fin de semana, antes de vincularse con Brasil y Uruguay, respectivamente, para los partidos internacionales.