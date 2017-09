Bayern Múnich despidió a su entrenador Carlo Ancelotti

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-15:53:57 Alemania

El ex futbolista Willy Sagnol, de 40 años, asumirá de forma interina el mando del equipo y dirigirá el domingo al Bayern en el duelo ante el Hertha de Berlín por la Bundesliga, precisó la entidad.



"El rendimiento de nuestro equipo no cumplió con la expectativas desde que arrancó la temporada. El partido en París demostró claramente que teníamos que asumir las consecuencias", dijo el presidente de la junta directiva del Bayern, el ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge.



El italiano conquistó dos Supercopas alemanas y una Bundesliga

"Hasan Salihamidzic (director deportivo) y yo lo hemos hablado hoy con Carlo con claridad y le hemos comunicado nuestra decisión", añadió. Exentrenador de equipos como Real Madrid, PSG, Milan o Chelsea, el italiano de 58 años llegó al Bayern Múnich en 2016 y tenía contrato con el equipo bávaro hasta 2019. Desde que asumió la dirección técnica como sucesor de Josep Guardiola, el italiano conquistó dos Supercopas alemanas y una Bundesliga.



Actualmente está tercero de la clasificación en la Liga con 13 puntos, a tres del líder Borussia Dortmund, después de seis jornadas disputadas. Tras una pretemporada con cinco derrotas en seis partidos, el primer golpe oficial que sufrió el Bayern fue perder el invicto ya en la tercera fecha, de local ante el Hoffenheim.



En la última semana no salió de un empate 2-2 ante Wolfsburgo, también de local, seguido por la contundente derrota por la Champions ante el PSG de Neymar y Edinson Cavani.