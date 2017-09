Pide Lobato explorar opciones para finiquitar a empleados del Congreso

Para finiquitar a los empleados de confianza no se deben de descartar otras alternativas, como implementar recortes al gasto o incluso la reducción de la dieta o del salario de los diputados locales.



Lo anterior lo señaló la diputada local del PAN, Cinthya Lobato Calderón, quien consideró que se tiene que demostrar claramente si es necesario un incremento al presupuesto del Poder Legislativo para 2018.



Hay que recordar que tal el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los legisladores del partido blanquiazul, Sergio Hernández, adelantó que se buscará un incremento en el presupuesto del próximo año que ronda el 3 por ciento, punto que se podría discutir en la sesión extraordinaria de este jueves.



De acuerdo con el legislador dichos recursos se destinarían en la liquidación del personal de confianza que labora en el Congreso, ya que con cada Legislatura se heredan problemas laborales debido a que algunos empleados conservan sus puestos al no poderlos finiquitar pese a que el Congreso no cuenta con los recursos para mantenerlos en nómina.



No obstante, Lobato Calderón opinó que esta medida debe de estar plenamente justificada, con un informe detallado de cuántos trabajadores serían despedidos.



“Se tiene que ver la justificación y que realmente se haga un finiquito conforme a la Ley, que es lo que estamos revisando”.



“Si hay una necesidad tiene que estar fundamentada, si se debe de despedir a más personas se tiene primero que descartar a los aviadores, revisar los sueldos, ya que una queja es por qué despiden al que gana 5 mil pesos pero el que recibe 100 mil pesos sigue trabajando”, expuso.



La diputada local insistió en que son varios enfoques los que se tienen que revisar, sobre todo en un momento que a su parecer los legisladores tienen que ser congruentes ante los problemas que atraviesan el Estado y el país.

En cuanto a la posibilidad de que se analice la reducción de los salarios o las dietas de los legisladores dijo que los ciudadanos también deben de participar para poner en la agenda dicha posibilidad.



“Los ciudadanos son los únicos que pueden presionar para que quienes estamos como sus empleados hagamos los cambios (…). Temas como desaparecer a los plurinominales o desaparecer el financiamiento público a los partidos hoy están en la mesa por ellos”, refirió.



Finalmente subrayó que siempre es posible recudir el presupuesto de un ente público, pues solo se necesita voluntad y hacer las cosas con transparencia.



“Con la situación actual del Estado no creo que sea fácil que se aumente el presupuesto cuando hay otros temas pendientes como el de las carencias del sector Salud, incluso estamos buscando cómo bajar el recurso en otros ámbitos”, proyectó.