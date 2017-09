CEDH, a la expectativa de Alerta de Violencia de Género

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, señaló que luego de que el Congreso declaró improcedente la iniciativa que despenalizaba el aborto cualquier veracruzana que se sienta afectada puede acudir ante el organismo a su cargo.



Dijo que de presentarse una queja esta se investigaría, de ahí que en caso de encontrarse los elementos suficientes derivaría en una recomendación al Poder Legislativo.



Igualmente consideró que solo queda esperar si se decreta la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado tras la negativa del Congreso a discutir en el pleno la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.



Hay que recordar que esta era una de las recomendaciones más que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a la Legislatura.



Matzumoto señaló que se debe de determinar si el Estado, así como el Poder Legislativo, el Poder Judicial u organismos como la Fiscalía General, cumplieron con sus planteamientos.



No obstante, dijo que en caso de que Veracruz se convierta en la primera entidad con dos AVG en el país, la comisión a su cargo servirá como coadyuvante.



“En ese caso habrá que aplicar las medidas necesarias y conducentes que la propia Alerta determina para tratar de superar las condiciones que están afectando el ejercicio de los Derechos de las mujeres en el Estado (…).



“En caso de que se llegara a emitir la Alerta se establece que las Comisiones de Derechos Humanos debemos de coadyuvar en la implementación”, explicó.



En entrevista tras participar en el Encuentro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades en Veracruz, realizado en el Congreso local, recordó que la comisión a su cargo ya ha trabajado con el grupo interdisciplinario que creó el gobierno para abordar este tema.



Mencionó que se creó un modelo único de capacitación de los Derechos de las mujeres y de la temática que aborda la Alerta de Violencia de Género.



“En caso de que se lance la Alerta abordaremos desde el espacio que nos corresponde y de manera específica dentro de los términos que maneja la propia declaratoria, coadyuvando para tratar de superar las condiciones que le dieron origen”, refirió.



Reconoció que la primera AVG que se lanzó en 11 municipios veracruzanos el pasado mes de noviembre aun no da los resultados esperados, opinando que todavía no se aborda de manera integral por parte de las instituciones involucradas.