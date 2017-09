Decomisan camioneta y combustible robado en Amatlán Tweet Amatlán de los Reyes - 2017-09-27 20:22:29 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-28-01:22:55 Amatlán de los Reyes Al no conseguir datos de los propietarios la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la fiscalía correspondiente. Elementos de la policía estatal lograron decomisar una camioneta la cual era ocupada para comercializar combustible robado de los ductos de Petróleos Mexicanos, misma que fue puesta a disposición de la Fiscalía.



Y es que una llamada anónima dio a conocer a las autoridades, que un par de sujetos vendían combustible en la congregación Guadalupe la Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán.



Tras el informe, policías estatales realizaron recorridos y al llegar a la calle 14 de la mencionada localidad, ubicaron una camioneta estacionada sobre la calle, en la cual viajaban dos sujetos, quienes al ver a los uniformados se dieron a la fuga internándose entre la maleza.



Se trata de una camioneta tipo pick up, marca Chevrolet, color beige, con placas de circulación XW 04-978, del estado de Veracruz, la cual estaba cargada de dos bidones de aproximadamente 50 litros, uno de 30 litros y dos de 20 litros, vacíos.



Al no conseguir datos de los propietarios la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la fiscalía correspondiente.

