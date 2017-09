Corrige Sener a Sedecop; petroleras no realizarán fracking en Veracruz, dice

La Secretaría de Energía (Sener) rechazó la información proporcionada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), quien reveló que ante el posible arribo de 8 petroleras a Veracruz, hay interés de las empresas por iniciar actividades petroleras que incluyan el fracking o fractura hidráulica.



"Nosotros nos acercamos a ellas a través de las Rondas México que se hicieron por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ya se hicieron varias rondas y vienen más, donde Veracruz es uno de los estados más beneficiados donde tendremos el mayor número de licitaciones y eso nos llena de esperanza”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) Alejandro Zairick Morante.



La Sener precisó que no se ha autorizado el fracturamiento hidráulico en Veracruz ni en ningún otro estado del país



A continuación la misiva textual de la Sener:





“Sobre la nota que publicaron titulada "Llena de esperanza que 8 petroleras vengan a realizar fracking a Veracruz", quisiera precisar que la información es incorrecta.



A la fecha no se ha autorizado el fracturamiento hidráulico (fracking) en Veracruz ni en ningún otro estado del país.



Asimismo, le comento que la Ronda petrolera 2.5 es la que incluirá campos no convencionales, misma que aún no tiene fecha para su presentación.



Cabe destacar que ayer se firmaron 10 contratos en aguas someras, resultado de la primera licitación de la Ronda Dos. Cuadro que anexo a este mensaje.



Por lo anterior, solicito amablemente puedan ajustar la información de dicha nota ya que es un error asegurar que en Veracruz ya hay 8 petroleras que llevarán a cabo labores de fracking.



Saludos cordiales, Víctor Avilés Castro, Director General de Comunicación Social. Secretaría de Energía”.