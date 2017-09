Porres Blesa permitió a JDO desvíos millonarios con ‘La Jarocha Prospera’

Con el programa "La jarocha próspera", creado en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se desviaron recursos millonarios, por lo cual la actual administración estatal presentó las denuncias correspondientes, aseveró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Alejandro Zairick Morante.



"Es muy difícil porque ni siquiera la información la encontramos como debe de ser. Llegamos a la Secretaría y faltaba información. Al día de hoy todavía no tenemos claro el padrón de estas tiendas o el destino final de esos apoyos”.



Actualmente dicho programa fue eliminado por no haber funcionado.



A causa del desaseo administrativo y financiero en la gestión del ex titular de Sedecop, Erik Porres Blesa, ni siquiera se encontró el padrón de supuestos beneficiarios de este programa, que se limitó a pintar las fachadas de algunas tiendas y no entregó los apoyos.



Aseveró que aunque se impulsó este programa, los impactos fueron mínimos y no se puede determinar qué ocurrió con los apoyos.



Añadió que hubo malos manejos que están determinando los auditores.



La Jarocha Próspera” fue un Programa de Reconversión del Comercio Minorista. El proyecto buscaba elevar la competitividad de las micros y pequeñas empresas para que pudieran competir en mejores condiciones contra las cadenas comerciales y tiendas de conveniencia.



El programa contemplaba dos etapas distribuidas en 6 meses cada una. Pero a pesar de su inversión millonaria, los beneficiarios se quejaron de que únicamente les pintaban las tiendas y nunca les entregaron recursos.