Nanchital no recibió recursos del Fondo Metropolitano

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-22:05:37 Nanchital La obra de pavimentación de la carretera Cuatro Carriles no se llevó a cabo ya que el ayuntamiento no recibió el recurso del Fondo Metropolitano La actual administración pública que está a pocos meses de terminar su periodo, de acuerdo a información obtenida no recibió un monto de 28 millones de pesos procedentes del Fondo Metropolitano de los años 2014 y 2015.



El recurso sería utilizado para la obra de pavimentación con concreto hidráulica de un tramo de carretera Cuatro Carriles, que comprendía desde la entrada de la ciudad a la altura del puente peatonal de la localidad Mundo Nuevo, que por no tener recursos no se llevó a cabo.



Del mismo Fondo ante la Secretaria de Hacienda no hay registro que fueran autorizados los recursos, por lo que las autoridades municipales desconocen que ha ocurrido en torno a esta situación, lo cual también impidió la realización de obras de beneficio social para los nanchitecos.



Mientras tanto para obtener los del 2017, el ayuntamiento ya entregó el proyecto, la validación es de 4.6 millones de pesos, con los que se busca pavimentar la calle 5 de Mayo y asfaltar el bulevar Santa Elena.