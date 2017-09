Cardozo triunfó en su debut como DT de Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-19:09:39 Veracruz

José Cardozo debutó como entrenador de Veracruz con un valioso triunfo por 2-1 sobre Morelia, que le permite al Tiburón acercarse a Atlas, Puebla y Querétaro en la lucha por no descender al Ascenso MX.



El equipo del paraguayo vino de atrás para sacar la victoria, ante un Morelia que tenía el partido controlado pero que las distracciones provocaron que rompiera esa racha de partidos consecutivos sin perder.



Los michoacanos se adelantaron en el partido con un gol de penal que ejecutó de gran manera el peruano Raúl Ruidíaz, quien engañó a Melitón Hernández.



Parecía que el partido estaba controlado, Veracruz no tenía forma ni estilo de juego y eso ocasionó que Morelia bajara sus revoluciones, algo que aprovechó el conjunto local.



En el segundo tiempo, el Veracruz fue un equipo más dinámico y el gol del empate cayó en una jugada a balón parado donde Kristian Álvarez alcanzó a peinar la pelota para que Adrián Luna llegara a segundo poste y mandara el balón al fondo de las redes.



La igualada le dio mayor confianza a los de Cardozo, quien desde la banca vivió el partido con mucha intensidad y eso contagió a sus jugadores que buscaron a toda costa el gol del triunfo, el cual llegó por conducto de Martín Bravo.



La desesperación se apoderó de Monarcas y Gabriel Achilier se fue expulsado por una doble amarilla. El ecuatoriano recibió dos amonestaciones en menos de 10 minutos y dejó a su equipo con desventaja.





Este triunfo le da vida a un Veracruz que parece no ver la salida del fondo de la tabla de cocientes y aunque los Tiburones se mantendrán en el último lugar por una jornada más, estos tres puntos les sirven para mantenerse cerca del Atlas.