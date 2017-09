Pemex, sin afectaciones por fenómenos naturales de septiembre Tweet Tras los fenómenos naturales que han afectado al país en septiembre, las instalaciones de Pemex no sufrieron daños estructurales y se mantienen seguras. Asimismo, el abasto de combustibles está garantizado a nivel nacional debido a que se cuenta con gasolinas y diésel suficientes. Ciudad de México - 2017-09-27 13:52:57 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Tras los fenómenos naturales que han afectado al país en septiembre, las instalaciones de Pemex no sufrieron daños estructurales y se mantienen seguras. Asimismo, el abasto de combustibles está garantizado a nivel nacional debido a que se cuenta con gasolinas y diésel suficientes provenientes de diversos mercados.



Sin embargo, los impactos ocurridos en este mes han provocado afectaciones en materia de producción tanto de petróleo como de petrolíferos. El huracán Harvey en el Golfo de México ocasionó a principios de mes el cierre del puerto de Houston y de diversas refinerías en la costa del Golfo de México. De igual modo, el huracán Katia generó la suspensión de operaciones en las terminales de exportación de Tamaulipas y Veracruz. Debido a ello, fueron cancelados varios cargamentos de petróleo para exportación.



Adicionalmente, el sismo de 8.2 grados del pasado día 7, provocó que la refinería de Salina Cruz entrara en paro seguro, estimándose inicialmente el reinicio de operaciones para finales de septiembre. No obstante, las continuas réplicas en el estado de Oaxaca y el sismo de 6.1 grados del pasado sábado 23, cuyo epicentro se ubicó a 50 kilómetros de la refinería, han dificultado y retrasado los trabajos de rehabilitación. Se tiene programado que vuelva a operar en la tercera semana de octubre.



Todo lo anterior ha provocado que durante septiembre disminuyera sustancialmente la capacidad de refinación, por debajo de lo programado, y que haya sido necesario reducir la producción de petróleo como consecuencia del incremento en el almacenamiento de crudo, cuyos inventarios se encuentran en niveles máximos. Se espera restablecer esta situación a partir de octubre e ir recuperando gradualmente la producción tanto de petróleo como de refinados.



Pemex sí cumplirá con su meta anual de un millón 944 mil barriles diarios de petróleo en promedio, dado que al mes de agosto la producción se encontraba por arriba de lo programado, lo que contribuirá a compensar la reducción de septiembre.

