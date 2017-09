Exhorta Manerola a grupos legislativos participar en próximas sesiones Tweet La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso exhortó que por el bien del Estado las bancadas de MORENA, PRI o el grupo “Juntos por Veracruz” no se queden sin participar; refirió que aunque los diputados de esas fracciones no asistan esto no impedirá que el pleno continúe trabajando con normalidad. Xalapa - 2017-09-27 13:08:00 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sainz, exhortó que por el bien del Estado las bancadas de MORENA, PRI o el grupo mixto “Juntos por Veracruz” no se queden sin participar en las sesiones.



Sin embargo, refirió que aunque los diputados de esas fracciones no asistan a las sesiones Solemne y Extraordinaria que se llevaran a cabo este jueves, esto no impedirá que el pleno continúe trabajando con normalidad.



Recordó que solo se requiere que acuda la mayoría, o 26 legisladores, para realizar ambas reuniones agendadas en la última Diputación Permanente.



Hay que recordar que con la reciente adhesión de dos legisladores del PRI a la fecha el PAN tiene 21 escaños, a los que se suman los 4 del PRD con los que mantienen la alianza, así como el diputado del PANAL, Vicente Benítez, sumando 26 legisladores para las sesiones del jueves.



La panista criticó que el hecho de que su bancada mantenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a través de Sergio Hernández siga generando inconformidad en el resto de las fracciones.



“Apelo a la cordura de los diputados y sobre todo porque los temas que se van a tratar en la sesión extraordinaria son urgentes, temas que en algunos casos tenemos tiempo límite para sacarlos”.



Manterola Sainz aseveró que por ahora los coordinadores de todas las fracciones están dialogando, por lo que espera que se genere un acuerdo en la Junta de Coordinación Política y todas las bancadas acudan a las sesiones que están por realizarse

