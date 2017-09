Asesinan a 15 personas en centro de rehabilitación de Chihuahua

Un grupo armado asesinó a 15 personas, entre ellas una mujer, e hirió a ocho más, en el centro de rehabilitación Uniendo Familias de la ciudad de Chihuahua.



La noche de este martes, alrededor de las 21:00 horas (22:00 horario del centro), los criminales llegaron al centro de rehabilitación ubicado en las calles 52a y Urquidi de la colonia Rosario, al sur de la capital, y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.



Media docena de hombres con fusiles de asalto AK-47, habrían ingresado de manera violenta disparando sus armas, y ya en el interior dispararon contra los adictos en rehabilitación, quienes se encontraban en los dormitorios principalmente.



La cifra de muertos y heridos quedó establecida de manera preliminar por la Fiscalía del Estado, pues hasta las 23:00 horas, tiempo de Chihuahua, el ministerio público se encontraba aun levantando datos.



No obstante, fueron siete personas las que ingresaron a dos hospitales de la ciudad de Chihuahua, los cuales presentaban lesiones de arma de fuego, consideradas como graves.



Una veintena de familiares de los adictos, se reunieron en las afueras del inmueble en la colonia Rosario, esperando los informes oficiales de la Fiscalía del estado.



El motivo del ataque podría estar relacionado con la venta de drogas al menudeo, según adelantaron policías, pero la versión oficial será dada este miércoles por el Fiscal Estatal, Cesar Peniche.





>> OTROS HECHOS



Los crímenes en la ciudad de Chihuahua son cada vez más frecuentes y la violencia no cesa en todo el estado.



La semana pasada, el 22 de septiembre, un grupo armado asesinó a cinco hombres afuera del bar “Show Men” al norte de la ciudad de Chihuahua y otros tres resultaron heridos.



La masacre ocurrió después de las 22:00 horas de ese 22 de septiembre, en el fraccionamiento Los Portales y según los primeros reportes, entre las víctimas mortales había guardias de seguridad.



Las cinco personas asesinadas fueron identificadas como Joaquín Peña Martínez, de 27 años; Luis Ángel Hernández Lara, de 24; Edgar Emilio Nájera Hernández, de 31; José Ricardo Salas Bardier, de 27 y Jonathan Manuel Gutiérrez Manríquez, de 20.



Los peritos de la Fiscalía General del Estado embalaron casquillos de calibre .223 y 9 milímetros.



Más tarde aseguraron tres vehículos, uno marca Dodge Stratus blanco, uno más marca Dodge Neón dorado y un Dodge Neón color verde, modelo 2001, con placas EMG4847, con reporte de robo el 17 de julio pasado.



Antes, por la tarde, alrededor de las 16:30 horas, un grupo armado con equipo táctico asesinó a dos personas en un vehículo, en la colonia Vistas del Norte de la ciudad de Chihuahua.



De acuerdo con testigos, los agresores viajaban en una camioneta pick up blanca y en el cruce de las calles Río Cisnes y Angostura, cuando dispararon contra las víctimas.



En el lugar embalaron varios casquillos calibres 9 milímetros y .223.



Ese mismo día encontraron calcinado el cuerpo de otro hombre cerca del río Sacramento. Un día antes, asesinaron a tres hombres en la colonia Revolución.



En tanto, en Ciudad Juárez un hombre fue perseguido por hombres armados y se refugió en una escuela primaria de la colonia Andrés Figueroa, donde lo asesinaron a la vista de niños que a encontraban fuera de su aula.



El hombre asesinado fue identificado sólo como “Shorty” de 21 años, quien fue asesinado alrededor de las 15:30 horas.



De acuerdo con El Diario de Juárez, el plantel tiene 180 estudiantes y al momento del ataque, los maestros les pidieron que se agazaparan en sus pupitres.



Algunos alumnos estaban afuera de las aulas y observaron el momento del homicidio, por lo que corrieron a refugiarse.



Alrededor de las 18:30 horas, cuatro hombres fueron acribillados en una barbería de la colonia Olivia Espinoza, en donde murieron tres de ellos y el cuarto fue trasladado a un hospital.



A las 15:00 horas aproximadamente, abandonaron un cuerpo dentro de una caja de madera, en el periférico Camino Real.



El cadáver tenía heridas ocasionadas por arma de fuego. La caja fue localizada por agentes de la Policía Federal (PF), que recorrían la zona en labores de vigilancia.



La noche del lunes pasado, asesinaron a otro joven en el bar Zulu, de la ciudad de Chihuahua, ubicado en el centro de la capital.





>> PREMIAN A ALCALDESA COMO EJEMPLO DE SEGURIDAD



El pasado 20 de septiembre, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un reconocimiento por las mejores prácticas de gobiernos locales, en la categoría de Seguridad Pública.



La revista Alcaldes de México otorga el premio por séptimo año y la premiación en esta ocasión, fue en el centro CitiBanamex de la Ciudad de México, en donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; otros secretarios de Estado y el presidente del Senado, Ernesto Cordero.





