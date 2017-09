Revela Braskem-Idesa focos rojos en vías ferroviarias; son 4 estados, entre ellos Veracruz

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-02:24:12 Coatzacoalcos Braskem-Idesa perdió 50 millones de pesos por robo de mercancía en ferrocarril durante 2016, lo que se recuperó parcialmente por la intervención de seguros.

Son cuatro los puntos del transporte de mercancía en las vías ferroviarias los que representan focos rojos por los robos, por lo que las empresas de la zona industrial que hacen uso de éstas han invertido más en materia de prevención al custodiar los vagones, lo que genera algunas pérdidas.



“Desafortunadamente todavía hay muchas instancias de robos de carga, no sólo en camiones, sino en tren, y eso provoca que los industriales que estamos en Coatzacoalcos, no sólo a nosotros, que gastemos mucho más en la prevención, en rastreadores, en seguridad, gastos por seguros, porque la incidencia de robos es más alta de lo que se podría considerar aceptable, debería ser cero”, comentó vía telefónica reveló Cleantho de Paiva Leite Filho, Director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem-Idesa.



Y es que puntos como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, la zona de El Bajío y Guadalajara, son considerados como delicados al tenerse la presencia de robos de carga a ferrocarril, en este caso el polietileno de alta y baja densidad producida por este consorcio.



“No es sólo Veracruz, en la región de Puebla están parando los trenes para hacer robos de polietileno y de otros productos, entonces los industriales de la región estamos muy preocupados porque sentimos que el tema de la seguridad no es sólo próximo a los complejos, sino en todo el camino hacia el DF (Ciudad de México), hasta San Luis Potosí y Guadalajara, no sólo eso, sino la seguridad de las carreteras y los propios caminos del tren no está buena”, señaló Leite Filho.



Debido a esta situación, el año pasado Braskem-Idesa perdió 50 millones de pesos por robos, esto tan sólo en el pago de seguros, pues pese a que las cargas se restituyeron, esto genera que la empresa destine parte de su presupuesto a la prevención con vagones custodiados por vehículos, ya que la pérdida de mercancía genera desajustes en la producción de polietileno que debe entregarse a los clientes.



“Cuando hay más robos sale más caro para los industriales, porque gastas más con seguros, con sistemas de prevención, si te roban una carga del cliente tienes que conseguir una carga y buscar un transporte de emergencia, todo eso cuesta por más que recibas una compensación parcial de la aseguradora, tú estás gastando más caro”, puntualizó Cleanto Leite, quien añadió que se han realizado diversos pronunciamientos para que las autoridades tomen cartas en el asunto, lo cual ha sido respaldado por Ferromex.



“Así como hay robo de gasolina de los ‘chupaductos’ y ‘huachicoleros’, también los hay para otro tipo de carga y el país tiene que tratar el asunto con más intensidad”, refirió el director de Nuevos Negocios de Braskem-Idesa.