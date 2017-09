Encuentran cadáver en basurero clandestino de Agua Dulce

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-02:13:07 Agua Dulce El cadáver encontrado entre un basurero clandestino en la carretera antigua a la Panga en Agua Dulce

El cadáver de una persona entre 20 a 30 años de edad se encontró este martes por la tarde en un basurero clandestino que se encuentran en el antiguo camino a la Panga, justo a un par de kilómetros del río Tonalá que divide Veracruz de Tabasco, hasta donde se sabe el crimen organizado ha hecho este tramo su lugar para tirar cadáveres.



Los primeros datos señalan que, el camino es utilizado tanto por pescadores que pasan todos los días, como vaqueros que arrean el ganado, señalando a la autoridades que desde hacía varios días estas personas detectaron olores fétidos venidos desde el basurero clandestino, pero como por lo regular tiran animales no le tomaron importancia.



Fue hasta este martes luego de las 14:30 horas que dieron aviso a las autoridades que habían encontrado un cadáver en avanzado estado de putrefacción, ya que estaba inflado, por lo que procedieron a los agentes a recabar información, además de recoger el cadáver y llevarlo a una funeraria local para realizar la autopsia de rigor.



Hasta el cierre de esta nota el cuerpo estaba en ropa interior con una camisa, no traía identificación, por lo que minutos después que se dio el aviso por algunos medios algunas personas quienes no se identificaron preguntaban algunos datos sobre el cadáver, ya que se presumen son familias que tienen desaparecidos a una persona pero no interponen denuncias.





LO INDENTIFICAN



El ahora occiso fue identificado por su familiares con el nombre de Gabriel Domínguez Trujillo.