Construyen incompleta planta de tratamiento de aguas residuales en Papantla

El Ayuntamiento construyó incompleta la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia Luis Salas.



Las autoridades de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) detectó que la construcción le falta unos complementos y el entubado de las descargas sanitarias, indicó el presidente de la colonia Luis Salas, José Domingo García.



Actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales permanece en desuso; abandonado entre la maleza, e inundado de escurrimientos pluviales generados por las lluvias.



Las familias pretenden limpiar las instalaciones, pero el Ayuntamiento argumenta que no posee las llaves del portón, ya que la constructora aún no terminan sus labores.



José Domingo García aseguró que no permitirán que la obra quede como un "elefante blanco", por lo que advirtió en que insistirán para que las autoridades locales y de la CAEV echen a andar la planta.



En su visita, hace unos dos meses, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió en entregarles la obra terminada, y hasta en funcionamiento en diciembre próximo en beneficio de los lugareños.