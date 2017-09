Imputa la Fepade a Eva Cadena Sandoval por delito electoral

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-01:42:26 Coatzacoalcos

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especializada Especialidad Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), imputó este martes a la ex diputada local Eva Felicitas Cadena Sandoval, su probable responsabilidad en un delito electoral y solicitó al juez de control su vinculación a proceso al acreditar los elementos de responsabilidad en su contra.



En una audiencia llevada a cabo en el centro de control de justicia ubicado en el Palacio de Justicia Federal, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a cargo del licenciado Álvaro Rodríguez de la Vega, se procedió al desahogo de la Carpeta de Investigación 076/2016 iniciada en contra de la ex Diputada local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Eva Cadena Sandoval, por su probable responsabilidad en un delito electoral.



Acompañada de su abogado defensor Celestino Galindo Moreno, se presentó minutos antes de la audiencia programada para las 11:00 de la mañana e inició formalmente a las 11:05 de este martes en la sala número 1 de Juicios Orales ubicada en el cuarto piso del edificio a del palacio de Justicia Federal.



Luego de que el Juez de control Jorge Ariosto Velázquez Avendaño le leyó todos los derechos constitucionales que marca el nuevo código penal y de procedimientos penales, se procedió al inicio de la Audiencia considerada como Pública, contándose con la presencia de elementos de la Policía Federal y Público asistente.



Fue ahí cuando el abogado defensor de Eva Cadena, solicitó al Juez de Control que en virtud de que se ponía en riesgo la integridad física de su defendida, tomando en cuenta de que existen amenazas en contra de su integridad física, mismas que quedaron asentadas en una carpeta de investigación iniciada en el municipio de Las Choapas, se solicitó que dicha audiencia pasará a ser de carácter privada y por lo tanto solicitó el desalojo del público presente a esa hora en la Sala de Juicios Orales.



Luego de que la petición del abogado de Eva Cadena fue aprobada por los Fiscales de la FEPADE, el Juez de Control dio por válida la petición y ordenó a todos los presentes en la Sala de Juicios Orales, al desalojo de la misma en virtud de que dicha Audiencia se convertía desde ese mismo momento en una audiencia de carácter privada.



Como se ha informado, la ex Diputada local por el Distrito de Coatzacoalcos Rural Eva Cadena Sandoval, es imputada en un delito electoral al ser sorprendida recibiendo varias pacas de dinero en efectivo.