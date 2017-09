Le dan un balazo en la cabeza a jovencito de 16 años en El Teja

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-01:39:01 Coatzacoalcos El cable que se cortó en el cruce de Juárez y Corregidora, dejando a cientos de negocios sin energía eléctrica

La mañana del martes un menor de 16 años fue ingresado al área de urgencias de la Cruz Roja tras ser baleado al parecer en la cabeza por desconocidos.



La agresión se registró presuntamente en una vulcanizadora localizada en la carretera Veracruz-Cardel Medellín de Bravo a la altura de la localidad El Tejar.



Los primeros reportes indican que el muchacho identificado como Abraham de la C. H., se encontraba trabajando cuando fue herido de bala y hallado bañado en sangre por las personas.



El menor fue trasladado a la benemérita institución, según versiones, en una camioneta Ford, pues no llegaban los rescatistas, ni policías.



Se supo que Abraham tuvo que ser ingresado al área de trauma shock y su estado de salud es reportado como grave.



Hasta el momento se desconoce quién o quiénes lo atacaron, además su madre Blanca H. R., de 33 años, dijo no saber las causas, pues él es muy trabajador.



Los elementos de la Policía Ministerial acudieron hasta el nosocomio para tomar conocimiento del hecho.