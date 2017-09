Colegio Preparatorio Orizabeño sigue sin clases

Alumnos del Colegio Preparatorio Orizabeño (CPO) siguen sin tomar clases en el plantel ante el temor de un posible derrumbe.



Ya que los estudiantes insisten en ser reubicados, iniciaron a reunir firmas que enviarán a la SEV y con ello presionar a que se les tome en cuenta.



Refirieron que se encuentran a la espera de que el diputado Rogelio Rodríguez García les informe qué harán, aunque tienen conocimiento de que los trámites no son ágiles.



Aunque no tienen clases en el plantel, los alumnos tienen comunicación con sus maestros vía whatsapp y por ahí se ponen de acuerdo en realizar algunas actividades, además de que se analiza si pudieran usar algún inmueble prestado, como pudiera ser la UPAV al menos para presentar sus exámenes.



En entrevista, el alumno René Montano comentó que las firmas se recaban entre la comunidad escolar y se las habrán de entregar al diputado para que éste dialogue con las autoridades correspondientes.



Indicó que al momento siguen sin recibir un dictamen de las condiciones en que se encuentra la infraestructura y con base en eso tomarán alguna decisión en torno a las acciones que pudieran emprender.



Mencionó que hasta el momento no han tenido algún acercamiento con el delegado de la SEV en la zona, pero insisten en su postura de demandar reubicación para no poner en riesgo su integridad.



Cabe recordar que este plantel recibió ya una opinión por parte de la arquitecta Irma Becerril, del INAH, de que está apto para seguir funcionando; sin embargo los alumnos y padres de familia esperan un dictamen que constante a fondo las condiciones.