Toman campesinos SISA en San Juan Evangelista

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-01:06:31 San Juan Evangelista Campesinos afectados por la contaminación del arroyo Chapopoapan cerraron el acceso u salida a la planta de SISA

Campesinos de comunidades afectadas por la contaminación de lodo y arena que sufrió el arroyo Chapopoapan desde el pasado 7 de septiembre, tomaron este martes las instalaciones de la empresa Sílice del Istmo SA (SISA) cerca de La Cerquillla, congregación de este municipio, al no cumplirse los acuerdos firmados el 16 de septiembre pasado que prometían la limpieza del afluente y la liberación del mismo por parte de la compañía que continúa arrojando agua sucia.



Los campiranos demandaron que de una vez la Comisión nacional del agua suspenda el permiso para sustraer y descargar agua al arroyo, pues obtiene agua limpia y arroja agua contaminada, pero, además, por la alta demanda está dejando el arroyo sin el vital líquido.



Los inconformes cerraron el paso desde las 9 de la mañana y fue hasta las 15 horas en que arribó personal de la empresa SISA y Conagua para dialogar pero sin acuerdos, toda vez que los manifestantes exigen que se inicie de una buena vez el retiro del lodo que cubre el arroyo, así como se suspenda el permiso para que siga extrayendo agua del mismo afluente.



Un representante de Conagua dijo que este martes se iniciaría el estudio correspondiente que dictaminaría el impacto ambiental que tendrá la contaminación, pero los campesinos dijeron que no solo es necesario el dictamen si no que se libere en forma inmediata la contaminación del arroyo.



El 7 de septiembre pasado, tras el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, un arroyo de aguas residuales de la planta liberó millones de litros de líquido, lodo y arena hacia el arroyo Chapopoapan, cubriéndolo totalmente y causando una grave contaminación.



La planta de SISA se ubica en la carretera federal 145, Sayula-Ciudad Alemán, dentro del municipio de San Juan Evangelista.