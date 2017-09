Fracasa el Reordenamiento del Transporte Público en el Sur de Veracruz

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-27-00:45:38 Coatzacoalcos El Programa de Reordenamiento al Transporte Público en sus diversas modalidades, ha sido un completo fracaso, pues menos del 50 por ciento del padrón de taxistas, han cumplido con la obligación de empadronarse

A cuatro días de que concluya la prórroga, el programa de Reordenamiento al Transporte Público en la zona sur, ha sido un completo fracaso.



Y es que tan sólo en el servicio de Transporte Público en su modalidad de taxis, existen 6 mil 500 concesiones tan sólo en el municipio de Coatzacoalcos, de los cuales menos del 50 por ciento ha acudido a realizar el trámite de Reordenamiento al Transporte que se lleva a cabo en el estacionamiento del Centro de Convenciones.



Este martes, a cuatro días de concluir la prorroga dada por el Gobierno del Estado para que todos los concesionarios pudieran cumplir con este trámite, se vio a una gran cantidad de concesionarios de la modalidad de taxista, urbanos, transporte escolar y unidades de transporte de personal que prestan servicios en los Complejos Petroquímicos de la región.



Para poder cumplir con el trámite se piden una serie de requisitos, principalmente el registro de la unidad en el padrón vehicular de la Dirección de Transito y Transporte del Estado, así como el pago de dos operadores por unidad del servicio en su modalidad de taxis.



En total el concesionario tiene que desembolsar la cantidad de 3 mil 100 pesos para poder acreditarse en el Programa de Reordenamiento en el Transporte Público.



En opinión de algunos dirigentes de organizaciones de taxistas, el factor económico, fue el principal obstáculo para que los concesionarios acudieran a cumplir con dicho programa, pues cada concesionario tenía que pagar 40 días de salarios mínimos para cumplir con dicho requerimiento.



“Este programa ya se hizo hace 5 o 6 años y únicamente nos costó el equivalente a 4 salarios mínimos, ahora se ha incrementado hasta en un 300 por ciento y es obvio que el concesionario no va a venir porque no hay trabajo y la situación en el transporte público está cada día peor, pues con el tema de la inseguridad, la gente ya no quiere tomar el servicio de taxis, pues temen ser víctimas colaterales en un ataque armado”, dijo un dirigente adherido a la CTM Regional.



A partir del próximo lunes, cualquier unidad de transporte público en sus modalidades de taxi, urbano y transporte escolar, que no haya cumplido con el Programa de Reordenamiento Vehicular, será detenida y enviada al corralón hasta que el concesionario cumpla con el citado Programa.