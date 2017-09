Buscan autoridades de Orizaba concientizar a adolescentes sobre embarazos no deseados

Los embarazos no planeados en los adolescentes deriva varios problemas sociales, desde truncar su superación académica, las oportunidades laborales a las que podrían acceder por falta de preparación, la vivencia de una vida normal de su edad y demás situaciones que ocasiona a largo plazo problemas entre los jóvenes, externo Luis Iván Cruz Quintero, titular del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).



Al conmemorarse este 26 de septiembre, el día Internacional del Embarazo no Planificado en los Adolescentes refirió que pese a la difusión del uso necesario de anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, los adolescentes siguen haciendo caso omiso a ello y tienen una vida sexual irresponsable.



Acotó que se han continuado registrando casos de embarazos a temprana edad, mismos que no son deseados y que en su mayoría, genera que cambie la vida por completo de los jóvenes quiénes aún se encuentran en edad estudiantil y se ven forzados a abandonar las escuelas.



En ese sentido, señaló que las adolescentes que habrán de convertirse en madres a temprana edad ya no necesariamente tienen que abandonar sus estudios, pues gracias al respeto que existe actualmente de los derechos humanos de estos, las instituciones educativas deben dar apertura para que las jóvenes asistan a sus clases normales durante y posterior a la etapa de gestación.



Dijo que precisamente para seguir brindando información sobre lo que conlleva ser padres a temprana edad, durante esta semana habrán de brindarse platicas de la prevención del embarazo y sexualidad responsable en algunas instituciones educativas, en donde se les dotara de información sobre los métodos anticonceptivos existentes y los daños que pueden tener en su desarrollo.



Estas actividades están encaminadas a jóvenes entre 12 y 29 años, reforzándolas hacia los estudiantes de preparatoria y universidad.