Suspenden audiencia del caso de veracruzana Mara; acusado no va

El juez Aarón Hernández Chino reprogramó la audiencia de Agustín Rodrigo Barrientos Huesca, apoderado legal del Motel del Sur, donde presuntamente Mara Fernanda Castilla Miranda fue asesinada por Ricardo Alexis “D” conductor de Cabify, debido a que el acusado no se presentó.



A las 14:24 horas de este lunes comenzó la audiencia en la que Barrientos Huesca debía declarar para acreditar su personalidad y autorizar las pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene sobre el caso para que inicie las investigaciones.



Sin embargo, ante la falta de condiciones y ausencia de Ricardo Alexis “D”, el magistrado suspendió el encuentro y lo programó para el miércoles 27 de septiembre a las 15:30 horas en el Centro de Justicia Penal de Puebla en la 11 sur de la ciudad.



Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, abogado del acusado, argumentó que a su cliente no le notificaron del encuentro, por lo que no fue trasladado del penal de Tepexi de Rodríguez, en donde se encuentra desde el 19 de septiembre, a la ciudad de Puebla.



“Nos preocupa el estado de indefención en el que está Ricardo Alexis, el simple hecho de que no sepamos el lugar en donde está recluido en este momento lo coloca en un estado arbitrario por parte de la autoridad”, subrayó.



Pide amparo por “ilegalidad” de traslado

Por lo anterior el litigante inició un amparo sobre la ilegalidad del traslado, además de que argumentó que el chofer de Cabify no tiene condiciones jurídicas ni de seguridad, porque hasta el momento es inocente de feminicidio y solo está en prisión preventiva por haber privado de la libertad a Mara Castilla.

“Se ordenó prisión oficiosa en un lugar que no puede ser modificado de manera administrativa sin ninguna justificación, hay excepciones contempladas en la ley, sin embargo este no es el caso”, abundó.



El 16 de septiembre, el aún presunto responsable fue llevado al penal de San Miguel por prisión preventiva, el 18 fue vinculado por privación ilegal de la libertad y no por el delito de feminicidio de la alumna de Ciencias Políticas de la Upaep, Castilla Miranda, quien desapareció el 8 de septiembre al salir de un bar en San Andrés Cholula y al toparse con un operativo alcoholímetro pidió un taxi privado.



El viernes 15 de septiembre, la FGE confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 19 años de edad envuelta en una sábana con el logotipo de Motel del Sur.



