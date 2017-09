Fiscales, bajo la lupa por ‘ocultar’ información a defensa de Bermúdez

En audiencia intermedia por el delito de enriquecimiento ilícito contra el ex titular de la SSP, Arturo Bermúdez, la juez Verónica Portilla dio vista al fiscal Jorge Winckler de las irregularidades cometidas por sus fiscales al ocultar información a la defensa del ex secretario.



Se informó que la Fiscalía no entregó tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación en contra del ex funcionario.



Por ello, la jueza determinó dar vista a fin de que el fiscal realice una investigación en contra de los fiscales. Dependerá de Winckler Ortiz determinar si la investigación tiene carácter administrativo o penal.



Durante la conclusión de la audiencia intermedia, el abogado defensor notificó la ausencia de tres oficios dentro de la carpeta de investigación que no fueron entregados.



Solo un oficio (FGE/FIM/3107/2017) fue encontrado y entregado.



El segundo (FGE/FIM/2604/2017) se calificó como un error involuntario al hacer el cambio de número, pero fue localizado y entregado a la defensa.



No ocurrió lo mismo con el oficio marcado como FGE/FIM/0483/2017: como la Fiscalía no pudo justificar las razones, la jueza dio vista a Winckler Ortiz.



En este tercer oficio extraviado se establecían datos de una solicitud de información hecha en Estados Unidos sobre las propiedades de Bermúdez Zurita.



Aunque la audiencia intermedia fue finalizada la noche de este lunes, el auto de apertura a juicio no se dictó debido a que Bermúdez ha promovido, vía su defensa, un amparo ante el juzgado Décimo Quinto de distrito, que al negar la suspensión definitiva, se fue ante un tribunal como queja, por lo que no ha causado estado, siendo una causal para no establecer fecha de juicio.



Cabe mencionar que solo 12 de los 21 datos de prueba aportados por la defensa de Arturo Bermúdez Zurita con miras al juicio, fueron aceptados por la juez Verónica Portilla Suazo.