Lluvia amenaza a cientos de habitantes del Istmo de Oaxaca que se quedaron sin casa

Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-26-01:33:52 Oaxaca Las constantes lluvias que se han presentado en el Istmo de Tehuantepec, representan una amenaza para las cientos de familias que se encuentran viviendo a la intemperie

Las constantes lluvias que se han presentado en el Istmo de Tehuantepec, representan una amenaza para las cientos de familias que se encuentran viviendo a la intemperie.



En días pasados la Secretaría de Marina Armada de México (Sedena), repartió lonas en los municipios más afectados y en donde se concentra el mayor número de personas que perdieron viviendas; sin embargo, de acuerdo a los propios damnificados, el apoyo fue insuficiente.



En municipios como Asunción Ixtaltepec y Juchitán, la mayoría de las personas se encuentran viviendo en sus patios o en canchas improvisadas como albergues, por lo que las lluvias nocturnas han ocasionado destrozos y encharcamientos.



En San Francisco Ixhuatán, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, las personas se concentran en albergues comunitarios como el que organizó María de Lourdes Martinez Manuel y que se ubica en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) número 23.



De acuerdo con la activista y encargada de la estancia, la afectación estructural del municipio fue de al menos el 90 por ciento, por lo que la mayoría de los habitantes se encuentran durmiendo bajo árboles en sus patios.



“La ayuda del gobierno municipal ha sido nula, nos habilitaron un albergue en el auditorio municipal pero nadie quiere ir porque la estructura del lugar quedó con algunas daños visibles y con eso se lavan las manos las autoridades, diciendo que nadie quiere la ayuda cuando no hay condiciones de aceptarla ahí”, señaló la encargada del albergue.



Dijo que con el inicio de la demolición de hogares, el número de personas que atiende se ha incrementado, situación que ha representado un reto al contar únicamente con ayuda de organizaciones no gubernamentales y de la misma ciudadanía.



La otra problemática que enfrentan es la lluvia, que ha sido constante por las noches en los últimos días y que ya han ocasionado enfermedades respiratorias en los niños.



“Nosotros no podemos dormir en los salones de clases porque las réplicas son toda la noche y tenemos miedo de que ocurra alguna muy fuerte, por eso descansamos en los pasillos y ahí nos alcanza la lluvia que ha sido torrencial en los últimos días, ya tengo aquí a una persona con neumonía y varios niños enfermos, nos urgen lonas para cubrirnos”, agregó.



Las más de 5 mil réplicas desde el sismo del siete de septiembre siguen causado estragos en la infraestructura, por eso ha iniciado de forma oficial este lunes, la etapa de demolición de viviendas y estructuras que representan un peligro para la población.



De acuerdo al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, la demolición de hogares tardará en promedio un mes, mientras que la etapa de reconstrucción —estimó—, será de por lo menos tres meses en toda la región afectada.



La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que prevé la demolición de 950 mil metros cúbicos en el Istmo de Tehuantepec, periodo en el que las personas afectadas seguirán resguardándose bajo techos improvisados con lonas.



Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), informó que aumentó el número de municipios considerados como zona de desastre en este estado de 283 a 291, en tanto con los cuatro decesos registrados el pasado fin de semana, ya suman 81 fallecidos en la zona del Istmo.













Publicado por autorización con Ágora Multimedios