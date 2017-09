Por desaparición de sus dos nietas, se suicida abuelito en Mina Tweet Al no soportar la fuerte depresión por la desaparición de sus nietecitas, la tarde de este lunes escapó por la puerta falsa Vicente R. G., ahorcándose en el interior de su domicilio ubicado en la calle Leandro Valle de la colonia Insurgentes Norte Minatitlán - 2017-09-25 20:03:39 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-26-01:04:51 Minatitlán Ahorcado fue localizado por una familiar Al no soportar la fuerte depresión por la desaparición de sus nietecitas, la tarde de este lunes escapó por la puerta falsa Vicente R. G., ahorcándose en el interior de su domicilio ubicado en la calle Leandro Valle de la colonia Insurgentes Norte.



Luego de seis días de búsqueda de sus nietecitas de 10 y 13 años de edad, a las que notificaron como desaparecidas ante la fiscalía local, el abuelo de unos 60 años de edad, al no tener repuesta de su localización, tomo la fatal determinación de ahorcarse con una cuerda que amarró a un barrote de su domicilio, en donde fue localizado por un familiar ya sin vida.



Al lugar llegaron elementos de la Policía Ministerial y servicio periciales, quienes levantaron las diligencias correspondientes en torno al presunto suicidio.



El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de rigor y pueda ser reclamado por su familiar. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario