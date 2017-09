‘Congelados’, 67 mdp autorizado por Banobras para el relleno sanitario de Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-25-23:51:15 Coatzacoalcos Actualmente Coatzacoalcos deposita sus residuos en el basurero de Villa Allende

Los 67 millones de pesos que desde el 2012 el Banco Nacional de Obras (Banobras), autorizó para el relleno sanitario de Coatzacoalcos están ‘congelados’, así lo confirmó el regidor de Limpia Pública, Gersaín Hidalgo Cruz, quien añadió que este recurso no se ha perdido, pero ahora quedará en manos de la nueva comuna insistir ante el Congreso del Estado.



“Ya le corresponderá a la nueva administración ejercer el derecho del relleno sanitario, eso le va a competer a ellos… (la recolección de basura) ha incrementando, cuando nosotros iniciamos eran 470 toneladas, ahora aumentó a 500 o 510, dependiendo la magnitud de basura que tiran en algunas colonias”, comentó el regidor doceavo, quien añadió que gran parte de la acumulación de residuos se debe a que los ciudadanos no respetan ni el horario ni los lugares para colocarlos en la vía pública.



Lo anterior, indicó, provoca retrasos en las rutas de recolección, pues la basura se continúa depositando en el tiradero ubicado en Villa Allende, lo que aunado a algunos problemas mecánicos de las unidades ha generado una mayor acumulación de desechos, en especial en colonias como Ciudad Olmeca, donde los ciudadanos sacan sus bolsas desde la madrugada.



Sin embargo, cuando se le cuestionó si el asunto del relleno sanitario deberá ser aprobado por la actual legislatura, Hidalgo Cruz añadió que son precisamente los miembros del cabildo entrante los que tienen que presionar, tal como en su comento hizo la administración que preside Joaquín Caballero Rosiñol, pues es la propia Cámara de Diputados la que cuenta con la información y el proyecto para echarlo a andar desde hace tres periodos.



“El atraso ha sido más bien en el Congreso, el proyecto, los planos y la documentación que pedían ya se entregaron, desconozco el por qué sea la traba, el por qué no lo han podido liberar, pero esperamos que salga en estos días para la nueva administración”, externó.



-¿Este recurso que se autorizó desde 2012 con Banobras ya se perdió?, se le interrogó, a lo que respondió: “No se pierde hasta que autoricen bien el relleno sanitario (en el Congreso Local), (sólo se ejerce si) hacen la autorización… es correcto, (el recurso) está congelado, una vez que el Congreso dé la luz verde, se libera ese presupuesto que ya tiene cinco años”.



El regidor concluyó en que el relleno sanitario representará un beneficio para la región y no sólo para Coatzacoalcos, pues el proyecto no contempla daños al ecosistema.