Que Romero Deschamps ‘done’ sus yates, claman petroleros veracruzanos

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-25-23:23:20 Agua Dulce Petroleros opinan sobre el donativo que su máximo líder les pide para apoyar a los damnificados del sismo en varios estados de la república

Petroleros de planta de las secciones 22, 26 y 47 reconocieron que la idea donación o aportación de la comunidad sindical petrolera no es mala para los damnificados de los dos terremotos, pero aclararon que el sindicato a nivel nacional deberá informar a donde ira el dinero y sobre todo, que se les descuente de su cuota sindical catorcenal y no de su salario base como se pretende, además de que se haga una asamblea e informen destino del dinero.



Esta fue parte de la respuesta de varios petroleros de estas secciones entrevistados por Imagen del Golfo, quienes desde este fin de semana comenzaron a analizar el oficio del líder nacional Carlos Romero Deschamps, en donde les pide unirse a la causa donando un día de salario base.



“Mejor le decimos a nuestro líder que disponga de nuestra cuota sindical en tierra, como los sindicatos de la sección 22 y 26, nuestras aportaciones sindicales catorcenales son desde 160 pesos de un obrero hasta los 450 pesos para un trabajador con categoría, mientras en plataformas las cuotas son desde los 800 pesos hasta los 2,000”, mencionan los petroleros, además de señalar que su líder tiene más dinero y que debería de donar los yates, autos y demás que se le ha registrado periodísticamente.



Otros señalaron que si la aportación sería de su salario base que le informen cuanto va a descontar y que sea deducible de impuesto como hacen en todas las instituciones en donde donan, “por el momento no sabemos cuánto nos descontaran si tenemos un salario base pero con prestaciones, también muchos petroleros hemos donado en otras formas, despensas, dinero que mandamos y ahora nos descontaran de nuestro salario, no estamos de acuerdo”, señalaron.



Por ultimo señalaron que si esta práctica se va aplicar, pedirán que sus líderes y funcionarios realicen una asamblea informativa y den datos y números de donde se va ir el dinero señalando que votaran que mejor se dé su cuota sindical que un día de su salario base, “hasta dos cuotas sindicales autorizo que me descuenten para apoyar la causa”, señalaron los petroleros.







LLEGA SUPUESTA LISTA DE LOS ‘DONADORES’



Tal parece que a los trabajadores petroleros no les quedará de otra más que acatar la imposición de su líder nacional Carlos Romero Deschamps, quien propuso que ellos donen un día de su salario para beneficio de las familias que han resultado afectadas por los recientes terremotos que han sacudido al país.



Este lunes al complejo petroquímico Pajaritos llegó una lista en la que aparecen los nombres de 74 trabajadores, quienes deberán hacer dicha aportación, para “ayudar” a los que hoy están en desgracia dice su líder nacional en un oficio, lo cual le ha valido hasta de mentadas de madre por ser criticado de darse la buena vida y ahora quiere imponer su voluntad sobre su representados.



El trabajador petrolero Mario Torres Primo dio a conocer que él y sus compañeros no están en contra de ayudar, pero si a que sus representantes sigan haciendo su voluntad sobre ellos, sin consultarlos acerca de las decisiones que se toman.



Señaló que están sin ayuda de nadie, ejemplo de esto es que sus delegados se hacen de la vista gorda, ya que estos se ven beneficiados económicamente, por lo que revelarse seria perderlo todo.



“Los delegados departamentales están para defender al trabajador, pero como son unos agachados por sus intereses monetarios que deja la delegación se quedan callados”, expuso.



Torres Primo señaló que sería mejor que reduzcan el pago mensual de 30 mil pesos reciben los funcionarios sindicales por andar “paseando”, o bien que destinen todos los intereses que recibe el sindicato por cada préstamo que les otorgan. “mejor que reduzcan los cheques de todos los representantes sindicales que son como treinta mil pesos mensuales extra a su catorcena, o que se donen los grandes intereses que nos cobra el sindicato por cada préstamo que nos da”, señaló.



Enfatizó que comprenden la difícil situación que están viviendo cientos de familias que resultaron afectados por los terremotos, sin embargo dijo que para esto no fueron consultados, acción con la que se viola la ley federal de trabajo.



“Es hora de donar pero que sea parejo que salga más recursos de donde hay más y a nosotros la mano trabajadora no se nos obligue a dar porque les aseguro que la mayoría de los trabajadores ya pusimos nuestro grano de arena sin necesidad de que nos direccionen”, dijo.