Retiran retén de la PF en el km 19 de la Costera del Golfo Tweet Este fin de semana el retén de la Policía Federal que se mantuvo por varios años en la carretera Costera del Golfo, en su kilómetro 19 del tramo Coatzacoalcos-Agua Dulce, fue retirado el cual según los conductores de los municipios sureños, no era otra cosa que una pérdida de tiempo, ya que señalan que los federales nunca realizaron un decomiso de importancia y cuando pidieron el auxilio algunas vez no lo dieron Agua Dulce - 2017-09-25 18:11:35 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-25-23:12:14 Agua Dulce Se retira el retén de la policía federal en la Costera del Golfo, aplauden sureños, era una pérdida de tiempo Este fin de semana el retén de la Policía Federal que se mantuvo por varios años en la carretera Costera del Golfo, en su kilómetro 19 del tramo Coatzacoalcos-Agua Dulce, fue retirado el cual según los conductores de los municipios sureños, no era otra cosa que una pérdida de tiempo, ya que señalan que los federales nunca realizaron un decomiso de importancia y cuando pidieron el auxilio algunas vez no lo dieron.



Como se recordará el retén federal del kilómetro 19 era un filtro para los conductores que venían del sureste de la república mexicana, así como del estado de Chiapas en la Costera del Golfo, un punto estratégico en donde la institución tuvo tecnología de rayos Gamma para la revisión de autos y camiones, pero el problema que originaba casi todos los días eran enormes filas ya que cerraban un carril para sus “inspecciones”.



Por años este reten fue cuestionado por los sureños, ya que habían días que las filas rebasaban los 5 kilómetros y era todo un viacrucis llegar al puerto de Coatzacoalcos o a la autopista a México por la 145 D, la fila era tan larga que más de una hora se podía tardar un automovilista en un día complicado.



Por tal motivos los usuarios que viajan casi todos los días a sus trabajos a Coatzacoalcos aplaudieron que se retirara el retén, por lo que solo dejaron toda destrozada el carril que utilizaban además de un puesto militar el cual solo revisa vehículos sospechosos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

