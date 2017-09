lunes, 25 de septiembre del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Crear correo electrónico Microsoft Tweet Ser propietario de un correo electrónico es una necesidad hoy día. - 2017-09-25 18:01:14 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-25-23:01:37



Hoy día el uso del correo electrónico se utiliza para tres ámbitos: el laboral, el escolar y el personal.



¿Cuáles son los beneficios del correo electrónico?



Las características y lo efectivo de este servicio lo ha vuelto reconocido en todo el mundo gracias a los miles de usuarios subscritos que posee. Entre muchos otros beneficios, aquí te traemos cinco de ellos:



• Disponibilidad y accesibilidad: en cualquier hora del día durante cualquiera de los 365 días del año y en cualquier parte del mundo, tenemos a nuestro alcance esta plataforma de comunicación. Lo único que se necesita es una cuenta e internet.

• Rapidez: siendo así mas rápido que cualquier otro servicio de mensajería, los mensajes entre origen y destino no tardan más de un par de minutos en efectuarse la entrega.

• Multi-destinarios y multi-documentos: sin costo adicional tenemos la facilidad de enviar un mismo mensaje a diferentes destinarios sin la necesidad de hacer copias.



¿Qué puedes hacer con él?



Básicamente se utiliza para casi cualquier cosa en línea y además, para acceder a cuentas en redes sociales.

• Enviar y recibir documentos. De gran importancia por la cantidad de información personal que es privada a otros ojos, además de saber los movimientos de cuentas y suscripciones personales; como por ejemplo los movimientos bancarios o de las redes sociales. Una recomendación es tener en orden los documentos personales guardándolos en carpetas

• Comunicarse. Permite que además de solo documentos informativos, también podamos hacerles llegar a otros usuarios o que nos lleguen correos con textos sobre cualquier asunto. Por ejemplo: con cualquier familiar, con los institutos educativos como universidades. Recibir mensajes de la escuela de nuestros hijos notificándonos sobre comportamiento, días festivos, entre otras cosas. También sirve para comunicarnos con empresas, medios de prensa, entre otros.

• Para vender y comprar cosas por internet. Como para registrarte a una página de ventas online, como paracomprar y vender allí. Te brinda la información de una compradora interesada en tu producto así como también del vendedor de quien te interesa comprar algo.

• Trabajo online. Si hablamos de las necesidades de un trabajo entonces las tenemos todas en la combinación de los puntos anteriores. Aun si es un trabajo onlinees sumamente importante tener el correo electrónico. También, si es que aun no tienes un trabajo, por medio del correo recibirás ofertas de trabajos con tal de que dejes tu información.

• Para debates en internet. Los foros de debate han sido olvidados; pero aun así aun tenemos miles de opciones donde expresar nuestra opinión o punto de vista acerca de cualquier cosa. Como en las redes sociales, por ejemplo, comoInstagram o los comentarios en los videos de YouTube.

• Estudios a distancia. Ya hablamos de las notificaciones que nos llegan de estas instituciones; pues los correos también permiten que con ellos nos inscribamos y recibamos documentos y notificaciones de universidades a distancia.

En fin, hay incluso más utilidades de las que ya vimos para los correos pues es, prácticamente, una llave al internet.



Requisitos para tener un correo electrónico



• Un ordenador, una tableta o/ y un teléfono inteligente.

• Una estable conexión a internet.

• Tiempo libre.



Eso es todo lo que necesitas tener para



Obtener cuenta gratis de Microsoft



Destacando que es gratis, el registrarse en esta plataforma es de suma facilidad pues sus requisitos son sencillos y a la mano. Primeramente, debemos ingresar en el portal específico de la plataforma de Microsoft, como es la de signup.live.com y una vez allí completamos los pasos obligatorios que nos pide.



Aquí una guía de cómo hacerlo:

• Sobre las casillas en blanco que aparecen en la página se puede leer una serie de peticiones. Rellenamos esas casillas con nuestros datos personales.

• Luego, damosclick en el enlace que dice ‘’Siguiente’’ o en ‘’obtener nueva cuenta de correo electrónico’’. Y listo.

