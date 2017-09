Tras adhesión de ‘chapulines’, busca AN recuperar comisiones en Congreso Tweet Aprovechando la incorporación de dos diputados que llegaron al cargo postulados por el PRI, el PAN buscará recuperar dos comisiones la próxima sesión extraordinaria Xalapa - 2017-09-25 17:55:33 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Aprovechando la incorporación de dos diputados que llegaron al cargo postulados por el PRI, el PAN buscará recuperar dos comisiones la próxima sesión extraordinaria que se realizará el 28 de septiembre.



De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, dicha sesión se someterá a votación el cambio de los integrantes de algunas comisiones permanentes.



El también coordinador de la bancada del PAN aseveró que a su fracción la corresponde la presidencia de la comisión Instructora, así como la vocalía de la comisión de Hacienda del Estado.



El legislador del partido blanquiazul recordó que antes de solicitar licencia como suplente del entonces senador, Fernando Yunes Márquez, actual alcalde electo de Veracruz, la diputada María del Rocío Guzmán avilés ocupaba dichos espacios en ambas comisiones.



No obstante al momento del cambio el coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, asumió la presidencia de la comisión Instructora y la diputada de MORENA, Daniela Griego Ceballos, la vocalía de la comisión de Hacienda del Estado.



Hernández Hernández recordó que al inicio del actual Congreso se dio un acuerdo político para distribuir la integración de las comisiones, sin embargo con las licencias de algunos diputados estos no se respetaron.



“Lo único que vamos a hacer es recuperar esas comisiones y vamos a ver otras en donde quedan vacantes, porque cuando se fue Eva Cadena se quedaron vacantes algunas comisiones, en ese caso serán solo reacomodos”.



Aseveró que todos los coordinadores tendrán que sentarse a dialogar para definir si se respetará el acuerdo inicial o si habrá más modificaciones.



Hay que recordar que el PAN, junto con el PRD y el diputado de Nueva Alianza, Vicente Benítez, se logran los 26 votos mínimos para hacer los cambios que consideren pertinentes en las comisiones del Congreso local.

