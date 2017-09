Sismo provocó cuarteaduras en nuevo edificio de la General 3

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-24-20:34:03 Coatzacoalcos Pese a ser una instalación nueva que ni siquiera ha sido inaugurada de manera formal, el nuevo edificio de la Escuela Secundaria General número 3 presentó grietas por el temblor del pasado martes 19 de Septiembre

El sismo del pasado martes 19 de septiembre provocó algunas cuarteaduras en los nuevos edificios de la escuela secundaria General número 3 ubicada en la colonia López Mateos de esta ciudad, obra que aún no ha sido concluida al cien por ciento, por la compañía contratista que aún está laborando para concluir los detalles de la misma, esperando ser inaugurada formalmente el próximo 30 de octubre.



De acuerdo con versiones de algunos maestros del plantel, el sismo que se sintió con intensidad el mediodía del pasado martes 19 de septiembre, provocó algunas cuarteaduras en uno de los tres edificios recién construidos, por lo que dieron aviso a los trabajadores de la empresa contratista que aún se encuentran en el lugar, pues los edificios aún no están totalmente concluidos y llevan un avance de al menos 80 por ciento, faltándoles detalles únicamente para terminarlos.



El personal de la compañía les dijo a los maestros que no se preocuparan que eran fisuras naturales por el reacomodo del terreno, pues donde se construyeron los nuevos edificios de la escuela secundaria General número 3 son terrenos pantanosos, que aún cuando efectivamente han sido rellenados, con el movimiento telúrico era normal que aparecieran fisuras en las paredes del edificio, las cuales se comprometieron a arreglarlas.



Los tres nuevos edificios de la escuela secundaria General número 3 constan de 2 plantas y seis aulas en cada uno de ellos, los cuales tienen un avance del 80 por ciento, pues aún les falta los talleres de laboratorios, mobiliario y equipo para el plantel. El nuevo edificio sustituye a las instalaciones antiguas de esa Secundaria General, las cuales ya fueron demolidas pues era un verdadero riesgo para la población estudiantil del plantel, debido al hundimiento que presentaba.