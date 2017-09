En Las Choapas, persecución y balacera; plagian a funcionaria del Tec

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-24-20:06:42 Las Choapas

La tarde de este domingo, trascendió en este municipio el supuesto secuestro de la secretaria del Instituto Tecnológico de Las Choapas, la cual fue privada de su libertad en la ciudad de Coatzacoalcos.



Lo anterior fue filtrado amigos y familiares de la conocía secretaría particular del director Argüelles, hasta este domingo no había un comunicado oficial por lo delicado del asunto no se dio más información.





SUELTAN BALAZOS EN RETÉN POLICÍACO



Este domingo por la noche trascendió una balacera en la Colonia México y Reforma en Prolongación Hidalgo en donde los policías al verse superado por maleantes accionaron sus armas al menos 14 veces.



Testigos señalaron que la balacera se dio luego de que un retén policiaco hiciera un alto total a un par de camionetas, los sujetos que iban a bordo de las unidades no se dejaron revisar comenzando una discusión hasta llegar a los golpes y al verse superado los policías dispararon al aire.