Advierte diputada de peligrosos proyectos en Veracruz

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-24-16:58:06 Minatitlán La diputada María del Rocío Pérez, espera que la Secretaría del Medio Ambiente informe de la ubicación los proyectos que están generando mucha controversia.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez, quien preside la comisión de medio ambiente en el congreso local, advierte que con la reforma energética se vienen desarrollando peligrosos proyectos que están llegando a la cámara de diputados como son gasoductos, hidroeléctricas y mineras, además del fracking que causarían grave deterioro ambiental, contaminación y afectaciones a la salud.



La legisladora comentó a Imagen del Golfo con respecto al fracking, que entre la ciudadanía hay mucha incertidumbre, ignorancia y miedo en donde se realizan exploraciones, ya que “va llevando a una práctica que viene desde la reforma energética y es parte de lo que se aprobó hace un par de años y hoy estamos viendo, en territorio veracruzano, que están asentadas esas empresas…”



Afirma la legisladora que ha escuchado que la gente desconoce lo que sucede en algunos lugares en donde ha habido detonaciones, movimiento de vehículos y por lo cual se pregunta qué está sucediendo; y revela: “al Congreso han llegado sinnúmero de peticiones que tienen que ver con autorizaciones para la instalación de estos gasoductos; uno es el de Xalapa que quedó detenido; el que sí se autorizó fue el de Tamiahua que tiene que ver con toda una red que va a llegar al norte del país”.



Afirmó la diputada que “los de Morena estamos en una postura de no autorizar, de no proceder estos convenios; tenemos también el asunto de Caballo Blanco, ahora La Paila, muy cerca de Laguna Verde que es una minera que ya terminó su etapa de exploración y ahora viene la etapa de explotación; estamos muy vigilantes de la situación que pueda prevalecer y vamos a hacer en estos días un punto de acuerdo, un exhorto para saber con qué medidas vamos a garantizar a los ciudadanos que no va a haber ninguna afectación, porque está muy cerca de la planta nucleoeléctrica”.



Luego resaltó que “los temas como estos tienen qué ver con una ley de la reforma energética que ya está prácticamente vigente y que vienen con todos los permisos estas empresas; como esos están las hidroeléctricas que han pasado por el Congreso… la gente tiene mucho miedo”.



Mencionó que en Jicacal, municipio de Pajapan, hay alguna situación programada, y al respecto dijo: “estamos haciendo el exhorto para que se nos informe, la Secretaría del Medio Ambiente, que nos diga en donde están ubicadas, en el estado de Veracruz, todos estos proyectos que vienen a preocuparnos, no tanto porque se genere un gran número de ganancias a nuestro estado, sino la preocupación de los habitantes en donde se va a desarrollar este tipo de proyectos”.