Mineras e hidroeléctricas depredarán Veracruz, advierte Hipólito Reyes

La construcción de hidroeléctricas en el río Los Pescados y la explotación minera en Alto Lucero y Actopan provocarán un desastre en el medio ambiente de Veracruz, aseveró el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios.



“¿Cuáles son nuestros propios caminos? Buscar el dinero, la riqueza, el placer, el poder, y pensamos que eso es lo más importante y hacemos todo lo necesario por conseguir eso, no cuidamos la naturaleza”, expuso.



Sin mencionar expresamente el nombre de las empresas transnacionales, el jerarca religioso expuso que los proyectos de exploración y posiblemente de explotación de la minera denominada La Paila y El Cobre de las empresas Candelaria Mining y Almaden Minerals dañarán el medio ambiente.



Y se refirió al impacto del proyecto por su cercanía con la nucleoeléctrica de Laguna Verde. “Ya tenemos suficiente con Laguna Verde, que la tenemos cerca y todavía si seguimos así destrozamos la naturaleza, contaminamos los ríos, no cuidamos el agua, fíjense como los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ojalá rectifiquemos”.



En la homilía del mediodía, el arzobispo pidió a los feligreses buscar los caminos de Dios, pues se ha visto que se inclinan por el dinero, la riqueza, el placer, el poder, sin darse cuenta que estas acciones afectan la naturaleza.



“Y la zona de por ahí de Palma Sola, con la minería… ¿Qué es lo que buscan? Sacar el oro y la plata, que está a unos metros, bastante profundas, y usar lo que sea con tal de sacar eso. Después dejar el desastre”.



Citó como ejemplo de la búsqueda del dinero por parte de los ciudadanos, la construcción de las hidroeléctricas que dañaran del río en los municipios de Jalcomulco y La Antigua.



“Estamos ahí batallando con la cuenca del río Pescados, o del río La Antigüa que es el mismo, que nos quieren ahí hacer unas hidroeléctricas que gracias a Dios se han detenido. Pero eso destrozar totalmente ahí el medio ambiente”.