Mercado Cerritos de Orizaba, nuevo punto turístico de la región

Con un área de cuatro hectáreas y media, el mercado Cerritos se ha convertido en punto de referencia hasta para el turismo en Orizaba, ya que hay tours que llegan a ese zoco, señaló el director de Desarrollo Económico del ayuntamiento, Raymundo Reynoso Limón.



“Ahora es un lugar concurrido e incluso a nivel estado porque su edificio es hermoso y se ha convertido en una referencia para el turista tanto por su infraestructura como por su gastronomía y para la población en general, pues se puede encontrar ahí una diversidad de productos y artículos”, mencionó.



Reynoso Limón consideró que fue una buena visión de esta administración apostarle a un lugar como éste, que hoy es un éxito, en tanto que en los municipios de la zona conurbada no hay uno solo que haya abierto un mercado.



Mencionó que ese lugar se abrió con 650 comerciantes establecidos y hoy se tiene a más de mil 400 personas, es decir que ya se consolidó.



Indicó que cuando uno visita un lugar acude al mercado, porque ahí se pueden consumir alimentos típicos y a buen precio, además de que venden artículos frescos.



Agregó que hay una gran variedad y al alcance de todos los bolsillos porque una familia de cuatro o cinco personas puede ir y comer con 200 pesos porque ahí encuentran chicharrón, barbacoa, tortillas hechas a mano, tepache y así los antojos están a la mano.



“En un mercado se come rico y además es más barato, sobre todo es muy a propósito para esta parte del antojo”, comentó.



Indicó que otro punto importante es que con ese mercado y el de artesanías se dio albergue a un buen número de comerciantes ambulantes.



Reconoció que hoy en día todos los zocos de la ciudad ya están saturados y no hay espacios para albergar más comerciantes ahí, e incluso hay lista de espera en algunos por si se llegara a dar esa posibilidad.