Policías Navales interceptan auto y amenazan a pareja en el malecón de Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-23-19:42:40 Coatzacoalcos

Un grupo de policías navales presuntamente encañonaron a un hombre y una mujer al oponerse al parecer a una revisión de rutina, cuando aproximadamente a las 13:00 horas de este sábado viajaban en un automóvil Nissan Tsuru por el malecón costero, a la altura de la colonia Playa de Oro.



“No hicimos nada, una patrulla se nos acercó, nos hicieron que nos detuviéramos a la fuerza, porque se metieron enfrente, y a la hora que abrieron la puerta nos encañonaron”, aseguró la víctima, quien pidió el anonimato por temor a represalias.



Desde ese momento reinó la desconfianza entre los ocupantes de este vehículo, y aclararon que los uniformados que tenían el rostro con pasamontañas o lentes, querían abrirles las puertas para bajarlos.



En ese instante también los policías le pidieron al conductor que les mostrara su licencia, y debido a que no traía este documento, es por ello que fue multado por las autoridades viales.



Al momento de sufrir lo que consideraron una arbitrariedad policiaca, aprovechó ella para hacer una transmisión en Facebook Live, en donde se observa como los policías se metieron adentro del carro, y querían sacar a la fuerza a su novio, quien conducía este coche.



“Nunca se identificaron quienes eran, ni nos dieron nombres, nos dijeron que eran de la Policía Naval con mucha prepotencia, hasta se burlaban de nosotros”, relató esta mujer.



Incluso hasta llegaron más patrullas a esta zona del boulevard costero, una de ellas era la unidad marcada con el numero 22-2957, la cual no traía placas de circulación.



“Hicieron mucho show, nos cerraron el paso como si fuéramos delincuentes, nos causo molestia, miedo e impotencia porque no estamos haciendo nada malo, luego inventaron que había un reporte de un carro robado”, agregó esta ciudadana.



Por lo pronto hicieron contacto con un abogado, para definir si en las próximas horas interponen una denuncia ante alguna autoridad.